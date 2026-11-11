La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) representa uno de los principales desafíos para la salud pública. Aunque es prevenible y tratable, su diagnóstico tardío, las barreras de acceso a la atención y la exposición a factores ambientales siguen afectando la calidad de vida de miles de personas y aumentando la presión sobre el sistema de salud.

Su impacto, además, va más allá de los pulmones. La EPOC está relacionada con un mayor riesgo cardiovascular, por lo que su abordaje requiere una mirada integral que conecte la salud respiratoria con la prevención de otras complicaciones, el seguimiento clínico y la atención oportuna de los pacientes.

A este panorama se suman factores como la contaminación del aire, el humo producido por el uso de leña y otros combustibles en los hogares, y las exposiciones ocupacionales. Estas condiciones hacen necesario fortalecer las políticas públicas y articular esfuerzos entre el Gobierno, el sector salud, la academia, el sector privado y las organizaciones de pacientes.

En este contexto se realizará el Foro Nacional de EPOC: una mirada integral a la salud respiratoria, un espacio organizado por Foros Semana, AstraZeneca, la Universidad del Rosario, la Embajada Británica y el movimiento Que no te falte el aire.

El encuentro busca poner la salud pulmonar en el centro de la agenda pública y promover una conversación sobre los retos y oportunidades de Colombia para avanzar en la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento integral de la EPOC. La discusión se desarrollará alrededor de tres dimensiones: las respuestas de política pública, la relación entre la EPOC y el riesgo cardiovascular, y el impacto de los factores ambientales y sociales en la salud respiratoria.

Conozca la agenda

8:00 a. m. – Apertura

8:05 a. m. - Palabras de bienvenida. Angela Pinzón, vicerrectora de Investigación, Creación y Proyección Social de la Universidad del Rosario, y Alexandra Knapton, deputy head of mission de la Embajada Británica en Bogotá.

8:10 a. m. - Conferencia: ¿Qué lugar ocupa la EPOC en salud pública? Gloria Nayibe Prado Pino, viceministra de Salud Pública y Atención Primaria de Colombia.

8:40 a. m. - La gran pregunta: ¿Qué podemos hacer para atender de manera integral la EPOC y la salud pulmonar? Ana Rivière Cinnamond, representante de la OPS/OMS en Colombia y Diana Julieta Díaz Castellanos, directora de Determinantes Sociales, Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social. Modera: Jonathan Toro, periodista de SEMANA.

9:25 a. m. - Conversación estratégica: Importancia cardiovascular en EPOC: actualización y acción. Olga Milena García, jefe de Neumología de la Fundación Santa Fe; Robin Rada, internista, neumólogo e intensivista; Jorge Ordóñez, especialista en medicina interna, neumología y cuidado intensivo; y Juan Ricardo Lutz, profesor de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad del Rosario. Modera: Efraín Esteban Mancera, Andean Cluster BBU Therapeutic Area Lead de AstraZeneca.

10:10 a. m. – Panel de dilemas: Pacientes: EPOC más allá de lo clínico. Dina Luz Grajales, fundadora y presidenta de la Fundación Ayúdanos a Respirar; Jacqueline Mesa, gerente técnica del Consejo Colombiano de Seguridad; y Abraham Alí Munive, director médico de la Fundación Neumológica Colombiana. Modera: Laura Charry, editora central de SEMANA.

El Foro Nacional de EPOC será una oportunidad para reunir distintas perspectivas y avanzar en una conversación necesaria: cómo lograr que la salud respiratoria tenga mayor prioridad en las decisiones públicas y cómo responder, de manera articulada, a los desafíos que enfrentan las personas que viven con esta enfermedad. (CO-23557)