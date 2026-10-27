Las tres razones por las que la Cancillería decidió declarar la urgencia manifiesta para garantizar los pasaportes

El Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio informaron que la expedición de pasaportes y visas continúa prestándose de manera regular en la sede central y en la red de consulados de Colombia en el exterior.

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Con el propósito de evitar la parálisis de este trámite esencial, la entidad expidió la Resolución 12973 del 17 de septiembre de 2026, mediante la cual se declaró la urgencia manifiesta en el servicio.

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La medida administrativa responde a la necesidad de acatar la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que suspendió de manera provisional la ejecución de los contratos del nuevo esquema de emisión de documentos de viaje. La Cancillería declaró la urgencia manifiesta para garantizar la continuidad del servicio de pasaportes.

Para la ejecución de esta contingencia, contemplada en los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993, el Ministerio solicitó propuesta formal a la firma Thomas Greg & Sons de Colombia S.A., empresa que operó la licitación hasta el 31 de julio de 2026 y cuenta con la infraestructura productiva y el personal capacitado en el país.

🔴 #Atención | Los colombianos seguirán recibiendo su pasaporte sin interrupciones y sin aumento de precios. En cumplimiento de una orden judicial, la Cancillería adoptó una medida transitoria que garantiza la continuidad del servicio y establece un cronograma definido para adelantar el proceso de licitación pública. 👇 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) October 27, 2026

La oferta fue presentada en conjunto con la firma Thales DIS Colombia S.A., bajo la figura de la Unión Temporal Documentos de Viaje 2027, garantizando que el operador asuma el montaje operativo en un periodo máximo de 20 días hábiles. La Unión Temporal Documentos de Viaje 2027 asumirá la confección de los libretines bajo el régimen de urgencia.

Las tres razones de la decisión

La decisión de la Cancillería se fundamenta en tres razones técnicas principales expresadas por la entidad: en primer lugar, la disponibilidad del inventario de libretas, el cual registraba un agotamiento proyectado para noviembre de 2026, imposibilitando la entrada de un contratista que requiriera meses de homologación ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

En segundo lugar, la preservación de la seguridad documental al evitar la introducción de un tercer diseño transitorio de pasaporte que pudiera generar trabas en los puestos de control migratorio internacionales.

¡EL GOBIERNO NACIONAL GARANTIZA LA CONTINUIDAD EN LA EXPEDICIÓN DE PASAPORTES! Los colombianos pueden tener la tranquilidad de que el servicio de expedición de pasaportes continuará prestándose con normalidad, seguridad y sin interrupciones, tanto en Colombia como en el exterior. Ante la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de suspender provisionalmente los contratos del modelo impulsado por la administración anterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores adoptó medidas inmediatas para garantizar la prestación del servicio. Mediante la Resolución 1297 del 17 de septiembre de 2026, se declaró la urgencia manifiesta para adelantar una contratación temporal de 15 meses con la Unión Temporal Documentos de Viaje 2027, integrada por Thomas Greg & Sons de Colombia. Esta solución transitoria permite mantener la expedición de pasaportes bajo estrictos estándares de seguridad y calidad, mientras el Gobierno Nacional avanza en la estructuración de una nueva licitación pública, con criterios de transparencia, legalidad y selección objetiva, y el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Nuestro compromiso es claro: garantizar que ningún colombiano, dentro o fuera del país, vea interrumpido su derecho a acceder a este documento esencial. ¡La expedición de pasaportes continúa con normalidad! — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 27, 2026

Finalmente, la estabilidad económica del contrato, garantizando que los precios unitarios no sufran reajustes por inflación o tasa de cambio, manteniendo las tarifas actuales para el usuario final. Tres razones técnicas basadas en tiempo, seguridad y precio respaldan la expedición de la norma temporal.

El Ministerio precisó que el mecanismo extraordinario de la urgencia manifiesta se extenderá hasta tanto el Tribunal Administrativo levante la medida cautelar que pesa sobre el modelo ordinario, o en su defecto, hasta que concluya la licitación pública de selección estructurada en el cronograma institucional.

Todo el expediente administrativo fue remitido para el control fiscal posterior a la Contraloría General de la República y puesto a disposición de la ciudadanía a través de la plataforma SECOP II, reafirmando el compromiso del Gobierno Nacional con la transparencia y la prestación ininterrumpida de los servicios ciudadanos.