Canciller Ómar Bula denuncia deterioro de la residencia de Colombia en España: “El gobierno anterior la dejó en estado lamentable”

El ministro de Relaciones Exteriores, Ómar Bula, denunció el estado de deterioro en el que encontró la residencia de la Embajada de Colombia en España, luego de hacer una visita al inmueble durante su paso por Madrid, donde participará en la cumbre iberoamericana.

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A través de un pronunciamiento desde la sede diplomática, el canciller aseguró que el lugar requiere intervenciones y reparaciones para recuperar sus condiciones, y responsabilizó al gobierno anterior por el estado en el que encontró las instalaciones.

Según Bula, la residencia presenta un panorama que calificó de lamentable y que obligará a destinar recursos para adelantar los arreglos necesarios. El funcionario cuestionó que sean los colombianos quienes tengan que asumir los costos derivados del deterioro del inmueble.

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Omar Bula, canciller. Foto: Cancillería

“No es justo que los contribuyentes colombianos tengan que pagar por el abandono”, fue el reclamo del jefe de la diplomacia colombiana durante su recorrido por la residencia.

El canciller también señaló que esta situación no sería un caso aislado. De acuerdo con su declaración, durante sus recientes visitas a otras sedes diplomáticas en el exterior ha encontrado condiciones similares.

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La denuncia se conoce en medio de la agenda internacional que Bula adelanta en España, donde su participación en la cumbre iberoamericana constituye uno de los principales compromisos diplomáticos del Gobierno.

Por ahora, el canciller no entregó detalles sobre el costo de las reparaciones que requeriría la residencia ni sobre los eventuales responsables de las labores de mantenimiento que, según su denuncia, no se habrían realizado.