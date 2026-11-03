Sede del Consulado de Colombia en Tijuana, creada en la administración de Petro, nunca funcionó

La sede del Consulado de Colombia en Tijuana, México, nunca vio la luz. La oficina diplomática fue anunciada por la Cancillería, cuando estaba al frente el exministro Luis Gilberto Murillo en 2024, pero al día de hoy no llegó a funcionar en el lugar que fue dispuesto para ese propósito.

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El Gobierno de Abelardo De La Espriella decidió ponerle fin a esta sede tras haber encontrado presuntas irregularidades que ya están en conocimiento de la Fiscalía y de la Procuraduría, quienes deberán determinar responsabilidades sobre este caso y si se incurrió en un derroche de los dineros del Estado.

Una de las polémicas está relacionada a la designación de Maryori Ecinedth Pabón Gavilán como cónsul de Colombia en Tijuana, a través del Decreto 33 del 20 de enero de 2026, cuando estaba al frente de la Cancillería Rosa Yolanda Villavicencio.

La polémica se generó porque Pabón venía de ser la cónsul en Calgary, Canadá, cargo del que fue suspendida de forma temporal desde junio del 2025. La Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo) había radicado una demanda en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que decidió suspenderla del cargo por no contar con los requisitos. Entre otras, Pabón no había certificado el inglés, una condición que el expresidente Petro eliminó posterior a ese nombramiento.

Según un derecho de petición que le respondió la Dirección de Talento Humano de la Cancillería a la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular de Colombia (Unidiplo) sobre el caso de Pabón, a la funcionaria se le pagaron 12.614,56 dólares por viáticos y 7.208,32 dólares por transporte de menaje doméstico, para un total de 19.822,88 dólares, es decir, unos 63.128.542,50 pesos al cambio de hoy. El pago fue realizado el 25 de febrero de 2025, según confirmó esa dirección.

“El pago de dicho ajuste fue efectuado el 26 de septiembre de 2025, por la suma total de 515,38 dólares, conforme al soporte de transferencia correspondiente. En consecuencia, teniendo en cuenta el reconocimiento inicial y el ajuste posterior, el valor total pagado a la señora Maryory Ecinedth Pabón Gavilán, por concepto de viáticos y transporte de menaje doméstico con ocasión de su designación en el servicio exterior ascendió a 20.338,26 dólares″, aclararon desde la Cancillería. Es decir, casi 65 millones de pesos.

Por otro lado, en el documento se reconoce que el Consulado de Colombia en Tijuana no se encuentra incorporado en el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (Sitac), por lo que no se registran reportes de los informes mensuales de gestión de la funcionaria.

“Dicha dependencia informó que no recibió por otros medios informes mensuales de gestión consular correspondientes a la señora Maryory Ecineth Pabón Gavilán. En consecuencia, no reposan en dicha dependencia informes mensuales de gestión consular que puedan ser remitidos en atención a este requerimiento”, respondieron desde la Dirección de Talento Humano.

A pesar de eso, detallan que la funcionaria informó que entre su gestión estuvo que entre el 15 y el 17 de mayo la excónsul viajó a Monterrey para una visita oficial de la excanciller Villavicencio para lo cual se le entregaron 833 dólares, además del tiquete de avión para la ruta Tijuana–Monterrey–Tijuana.

La actual administración de la Cancillería decidió terminar con la sede. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Y se mencionan 351 dólares y los tiquetes Tijuana–Vancouver–Tijuana para la acreditación consular de la exfuncionaria por su traslado entre Canadá y México.

A eso se le suma que por sus nueve meses de trabajo como cónsul devengó un salario de más de 153.000 dólares, es decir, casi unos 500 millones de pesos.

Como si fuera poco, uno de los hechos que más ha generado escándalo son los gastos en los que se pudo haber incurrido en la sede, ubicada en el edificio Torela Corporativo, una de las zonas más costosas de Tijuana que nunca llegó a ser utilizado.

La actual administración de la Cancillería conoció que existía un contrato de arrendamiento en el lugar que al parecer todavía tiene cuentas pendientes.

SEMANA contactó a Pabón para conocer su versión de estos hechos pero dijo no estar autorizada para dar declaraciones. Afirmó que sus informes ante la entidad la respaldan en su gestión.