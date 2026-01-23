Política

Gobierno Petro nombró como cónsul en Tijuana a abogada que venía de estar suspendida como diplomática en otro país, ¿de quién se trata?

Una de las razones por las que se suspendió su nombramiento fue por no cumplir con el requisito del segundo idioma, que luego fue eliminado por el mandatario.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
23 de enero de 2026, 12:05 p. m.
Cancillería de Colombia Gustavo Petro
Cancillería de Colombia Gustavo Petro Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El presidente Gustavo Petro se ha caracterizado por mover a sus miembros diplomáticos aun cuando están suspendidos. Esta vez ocurrió con Maryory Ecinedht Pabón Gavilán, que a través del Decreto 0033 del pasado 20 de enero de 2026, fue nombrada cónsul en Tijuana, México.

Lo que llama la atención de esta movida es que Pabón venía de ser la cónsul en Calgary, Canadá, cargo del que fue suspendida de forma temporal desde junio del año pasado.

La decisión se tomó tras una demanda presentada por la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo) al Tribunal de Cundinamarca con la que se decidió suspender ese nombramiento de forma preventiva, pues se encontró que había personas de carrera esperando para ser nombradas en ese cargo, pero el gobierno del presidente Petro prefirió a Pabón sobre esa lista.

Los elementos que no puede ingresar por la frontera de Estados Unidos a México
Pabón fue nombrada cónsul en Tijuana, México. Foto: Getty Images/iStockphoto

Se trata de un tema por el cual ha sido criticado el presidente Petro, pues en campaña se comprometió a exaltar a los miembros de la carrera consular más allá de nombrar a personas cercanas o a “los amigos de la clase política”.

Política

Juristas del Grupo de los 38 piden que el caso del expresidente Uribe se defina sin presiones y se respete la decisión que se adopte

Política

Gustavo Petro es el presidente que más minutos ha invertido en alocuciones, asegura el representante Andrés Forero

Política

Exclusivo: declaran insubsistente al director de la Unidad para las Víctimas. SEMANA denunció fortín ligado al senador Gustavo Moreno

Política

Colombia desafía a Ecuador: la estrategia del Gobierno Petro para enfrentar órdenes de Daniel Noboa

Política

“Cachetada al honor del Ejército”: oficial (r) se despachó contra Gustavo Petro por polémico nombramiento de un nuevo ministro

Política

Así reaccionó Juan Carlos Florián a su salida del Ministerio de la Igualdad

Política

Gustavo Petro nombra a Nhora Mondragón como directora del Dapre: Armando Benedetti ganó el pulso

Política

“Colombia rechaza la imposición de una tasa de seguridad a las importaciones por parte de Ecuador”: Cancillería

Nación

Contraloría cuestiona a la Cancillería por desestimar alertas del nuevo modelo de pasaportes

Nación

Imprenta Nacional pide que se reverse la admisión de la demanda de la Procuraduría por el contrato de pasaportes

Otro de los temas por los que Asodiplo presentó la demanda en contra de Pabón es que, a pesar de vivir en Canadá, no cumplía con el requisito de hablar y escribir fluidamente inglés o cualquiera de los demás idiomas oficiales de las Naciones Unidas, por lo que tuvo que dar un paso al costado.

“Colombia rechaza la imposición de una tasa de seguridad a las importaciones por parte de Ecuador”: Cancillería

Este fue otro punto de discordia con el presidente Petro, pues el mandatario pidió que se eliminara este requisito. Desde la Cancillería modificaron el manual de funciones para que esto ya no fuera exigido, lo que habilitó a por lo menos 72 embajadores para mantenerse en sus cargos cuando no cumplían con esa base.

A general view of the Canadian national flag as seen in Edmonton on the eve of the 2021 federal election. On Sunday, September 19, 2021, in Edmonton, Alberta, Canada. (Photo by Artur Widak/NurPhoto)
La abogada venía de ser suspendida del consultado de Calgary, Canadá. Foto: Getty Images

La decisión ha sido bastante criticada por distintos sectores, pues consideran que para el caso de los diplomáticos debería ser una exigencia, cuando se sabe que deben mantener relaciones en otros países y conversar en distintos idiomas, por lo menos en inglés.

Pabón es una fiel escudera del presidente Gustavo Petro y le ayudó en su campaña para el 2022 en Canadá. Ha ostentado distintos cargos diplomáticos. Se trata de una férrea defensora de las ideas del mandatario y de la causa del petrismo, incluso defendiendo a capa y espada al presidente ante las críticas que le hacen sus contradictores.

Se trata de una abogada bogotana que desde hace varios años vive fuera del país. Llegó a ser cónsul en Calgary el 25 de enero de 2025 por el excanciller Luis Gilberto Murillo.

Más de Política

Cali: Álvaro Uribe, en campaña con candidatos al Congreso de la República 2026. Foto José L Guzmán

Juristas del Grupo de los 38 piden que el caso del expresidente Uribe se defina sin presiones y se respete la decisión que se adopte

Alocución Gustavo Petro

Gustavo Petro es el presidente que más minutos ha invertido en alocuciones, asegura el representante Andrés Forero

Cancillería de Colombia Gustavo Petro

Gobierno Petro nombró como cónsul en Tijuana a abogada que venía de estar suspendida como diplomática en otro país, ¿de quién se trata?

Hay alerta por presuntas irregularidades en la contratación de la Unidad de Víctimas. En la imagen el director de la entidad, Adith Rafael Romero, y el presidente Gustavo Petro.

Exclusivo: declaran insubsistente al director de la Unidad para las Víctimas. SEMANA denunció fortín ligado al senador Gustavo Moreno

Gustavo Petro + Daniel Noboa frontera Colombia y Ecuador

Colombia desafía a Ecuador: la estrategia del Gobierno Petro para enfrentar órdenes de Daniel Noboa

Gustavo Petro y el excomandante del Gaula Ejército, mayor en retiro Óscar Carvajal.

“Cachetada al honor del Ejército”: oficial (r) se despachó contra Gustavo Petro por polémico nombramiento de un nuevo ministro

Juan Carlos Florián

Así reaccionó Juan Carlos Florián a su salida del Ministerio de la Igualdad

Gustavo Petro y Nhora Mondragón.

Gustavo Petro nombra a Nhora Mondragón como directora del Dapre: Armando Benedetti ganó el pulso

Gustavo Petro y Jennifer Pedraza.

“Puestos a tramposas”: escala pelea con el presidente Petro por supuestas irregularidades en títulos universitarios

Gustavo Petro y Daniel Noboa.

Gustavo Petro reveló cuándo reactivará Colombia la exportación de electricidad a Ecuador

Noticias Destacadas