El presidente Gustavo Petro se ha caracterizado por mover a sus miembros diplomáticos aun cuando están suspendidos. Esta vez ocurrió con Maryory Ecinedht Pabón Gavilán, que a través del Decreto 0033 del pasado 20 de enero de 2026, fue nombrada cónsul en Tijuana, México.

Lo que llama la atención de esta movida es que Pabón venía de ser la cónsul en Calgary, Canadá, cargo del que fue suspendida de forma temporal desde junio del año pasado.

La decisión se tomó tras una demanda presentada por la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo) al Tribunal de Cundinamarca con la que se decidió suspender ese nombramiento de forma preventiva, pues se encontró que había personas de carrera esperando para ser nombradas en ese cargo, pero el gobierno del presidente Petro prefirió a Pabón sobre esa lista.

Pabón fue nombrada cónsul en Tijuana, México. Foto: Getty Images/iStockphoto

Se trata de un tema por el cual ha sido criticado el presidente Petro, pues en campaña se comprometió a exaltar a los miembros de la carrera consular más allá de nombrar a personas cercanas o a “los amigos de la clase política”.

Otro de los temas por los que Asodiplo presentó la demanda en contra de Pabón es que, a pesar de vivir en Canadá, no cumplía con el requisito de hablar y escribir fluidamente inglés o cualquiera de los demás idiomas oficiales de las Naciones Unidas, por lo que tuvo que dar un paso al costado.

Este fue otro punto de discordia con el presidente Petro, pues el mandatario pidió que se eliminara este requisito. Desde la Cancillería modificaron el manual de funciones para que esto ya no fuera exigido, lo que habilitó a por lo menos 72 embajadores para mantenerse en sus cargos cuando no cumplían con esa base.

La abogada venía de ser suspendida del consultado de Calgary, Canadá. Foto: Getty Images

La decisión ha sido bastante criticada por distintos sectores, pues consideran que para el caso de los diplomáticos debería ser una exigencia, cuando se sabe que deben mantener relaciones en otros países y conversar en distintos idiomas, por lo menos en inglés.

Pabón es una fiel escudera del presidente Gustavo Petro y le ayudó en su campaña para el 2022 en Canadá. Ha ostentado distintos cargos diplomáticos. Se trata de una férrea defensora de las ideas del mandatario y de la causa del petrismo, incluso defendiendo a capa y espada al presidente ante las críticas que le hacen sus contradictores.

Se trata de una abogada bogotana que desde hace varios años vive fuera del país. Llegó a ser cónsul en Calgary el 25 de enero de 2025 por el excanciller Luis Gilberto Murillo.