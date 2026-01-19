SEMANA conoció en primicia el auto mediante el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió para su estudio una demanda contra el nombramiento de Laura Camila Sarabia Torres como embajadora de Colombia en el Reino Unido.

En la demanda, se pide tumbar el Decreto 1029 del 29 de septiembre de 2025, mediante el cual se designó a Sarabia Torres como “embajador extraordinario y plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de personal del despacho de los jefes de misiones diplomáticas y oficinas consulares, adscrito a la embajada de Colombia ante el Gobierno de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte”.

El accionante asegura que pese a la importancia del cargo, Sarabia Torres no cuenta con varios de los requisitos exigidos. “No posee el dominio comprobado del idioma del país anfitrión (inglés), ni de otro idioma de uso diplomático (...) No certificó un título de posgrado”.

“El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es una jurisdicción donde la comunicación y negociación del jefe de misión, sin intérpretes, requiere la fluidez en inglés, y su nombramiento sin este requisito viola la normativa, que busca garantizar la idoneidad y el buen servicio de la función diplomática y de conformidad con lo dispuesto por la ley”, agrega.

En otro de los apartes de la demanda se señala que Laura Sarabia ―pese a haber ocupado el cargo de Canciller― no cuenta con la experiencia exigida para un cargo de esta magnitud e importancia en las relaciones internacionales de Colombia.

“La doctora Laura Sarabia Torres no pertenece a la carrera diplomática y consular, no acreditó títulos de pregrado en una disciplina académica y de posgrado, como tampoco cuenta con experiencia profesional relacionada para ser embajadora extraordinaria y plenipotenciaria, código 0036, grado 25″, enfatiza.

Citando el decreto Ley 274 de 2000, se señala que para ser embajador se requiere una experiencia de 25 años en el servicio consular. Requisito que Sarabia Torres no cuenta.

El Tribunal ya le notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Presidencia de la República y a la embajadora Laura Sarabia para que envíen sus respectivos conceptos.

Los cargos de Laura Sarabia

Laura Sarabia ha sido una de las funcionarias más cercanas al presidente Gustavo Petro, quien la ha designado en puestos de gran importancia, entre los que se destaca haber sido jefe de Gabinete Presidencial.

Después del escándalo revelado por SEMANA sobre su niñera, Marelbys Meza, Sarabia presentó su carta de renuncia al presidente Petro. Pocos meses después fue designada como directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), para luego llegar al cargo de directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Todo esto pese a varios escándalos y señalamientos en su contra, principalmente, la prueba de polígrafo que se le hizo a Marelbys Meza, quien laboraba en su vivienda como niñera de su hijo recién nacido.

Sarabia fue nombrada, en medio de grandes polémicas, como Canciller en reemplazo de Luis Gilberto Murillo.