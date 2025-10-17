Laura Sarabia anunció su llegada a la Embajada de Colombia en Reino Unido con un particular video publicado en sus redes sociales en el que aparecen las fotografías de figuras clave para la historia de ese país como Lady Di, la banda The Beatles y la cantante Amy Winehouse.

El material fue publicado en una historia en su perfil de Instagram y en un lapso de 26 segundos informa que Sarabia se alista para asumir funciones en la oficina diplomática ubicada en Londres, desde donde hace apenas unos meses estuvo despachando el exembajador Roy Barreras.

“El Reino Unido ha sido testigo de mujeres que marcaron una época de decisiones, que marcaron el rumbo y de voces que dejaron huella. Muy pronto una nueva presencia cruzará esas puertas, joven, firme y con la fuerza de un país que mira hacia adelante”, se detalla en el video.

El rol de embajadora de Sarabia será su quinto cargo en el Gobierno nacional, al que llegó después de haber sido la escudera del presidente Gustavo Petro durante las elecciones presidenciales de 2022 y la funcionaria podrá seguir ejerciendo ese rol incluso después de cuando Petro deje la Casa de Nariño.

La joven politóloga ocupó los roles de jefe de despacho de la Presidencia de la República, directora de Prosperidad Social, directora del Dapre y canciller. Ese último rol en el Ministerio de Relaciones Exteriores lo dejó antes de completar un año e impulsada por las diferencias que tuvo con Alfredo Saade sobre el modelo de los pasaportes. Saade también salió del poder Ejecutivo en cuestión de semanas.

Para entonces, Sarabia aseguró que su tiempo en el Gobierno había terminado, pero bastaron semanas para que se conociera su nombramiento para encabezar la representación diplomática de Colombia ubicada en Londres que estuvo sin embajador desde mayo de 2025, cuando Roy Barreras dejó ese cargo.

