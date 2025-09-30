Laura Sarabia será la nueva embajadora de Colombia en Reino Unido. Petro firmó el decreto

Se siguen conociendo cambios en la política diplomática del presidente Gustavo Petro. Este martes, 30 de septiembre, se oficializó un nuevo nombramiento en una de las embajadas clave de Colombia en el exterior.

En ese orden de ideas, el mandatario colombiano firmó el Decreto 1029 del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el cual se nombra a Laura Sarabia como la nueva embajadora de Colombia en Reino Unido.

“Nómbrese a Laura Camila Sarabia Torres al cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario, código 0036, grado 25, de la planta de personal del Despacho de los Jefes de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, adscrito a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte”, se desprende del documento.

Casa de Nariño, Laura Sarabia. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

También expresa: “Las erogaciones que ocasione el cumplimiento del presente decreto se pagarán con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio”.

Decreto de nombramiento de Laura Sarabia como nueva embajadora de Colombia en Reino Unido. | Foto: Decreto nombramiento Laura Sarabia como nueva embajadora de Colombia en el Reino Unido

Cabe reseñar que Laura Sarabia, quien era considerada como la mano derecha de Petro en la primera etapa de su mandato, ha ocupado varios cargos en el actual gobierno.

Fue, en su momento, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), también directora de Prosperidad Social (DPS) de la Casa de Nariño y ministra de Relaciones Exteriores.

Casa de Nariño. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

No obstante, y luego de presentar en su momento la carta de renuncia como canciller, Sarabia sostuvo una reunión con el presidente Petro en la que se despidió y dijo que su tiempo en el Gobierno había terminado.

“Toda mi gratitud al presidente Petro y hoy, finalmente, puedo decir que mi tiempo en el Gobierno ha terminado. Fueron tres años de mucho trabajo a su lado. Obviamente, una carga de emoción es muy importante, pero me voy con la conciencia tranquila y sobre todo con que traté de llevar cada uno de los cargos en la máxima altura, en la máxima disciplina y, sobre todo, que le entrego al país mi gestión”, afirmó al término de ese encuentro que se llevó a cabo en la Casa de Nariño.

Gustavo Petro y Laura Sarabia. | Foto: Presidencia/Cancillería

Pero las redes sociales recordaron el trino que publicó Gustavo Petro, en el cual aceptaba la renuncia de Sarabia al cargo de ministra de Relaciones Exteriores.

“Deseo a Laura Sarabia la mejor de las suertes. Creo que fue vital en la campaña por su orden y disciplina. Estuvo siempre y firme en el equipo de acción al que pertenecía, yo como orador y candidato, ella, como hormiguita organizadora”, escribió el mandatario colombiano en su momento.

Además, afirmó: “Y luego, en el gobierno descubrí, si escoge ese camino, que tiene la inteligencia que capta con rapidez. La mente rápida que se enriquece con mucho estudio”.

Deseo a Laura Sarabia la mejor de las suertes. Creo que fue vital en la campaña por su orden y disciplina

estuvo siempre y firme en el equipo de acción al que pertenecía, yo como orador y candidato, ella.como hormiguita organizadora.



Y luego en el gobierno descubrí, si escoge… — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 3, 2025

“Hay que poner el corazón en los más pobres, en lo justo, nunca dejarse conquistar por la codicia. La codicia es la enemiga de la revolución y de la vida”.