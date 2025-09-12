Suscribirse

Política

Laura Sarabia será la nueva embajadora de Colombia en el Reino Unido: fue publicada su hoja de vida

La excanciller había dicho en una declaración, tras una reunión con el presidente Gustavo Petro, que su tiempo en el Gobierno había terminado.

Redacción Semana
12 de septiembre de 2025, 9:23 p. m.
LAURA SARABIA Canciller
Laura Sarabia vuelve al ruedo en el Gobierno Petro. | Foto: JSC

Este viernes 12 de septiembre, la página de aspirantes de la Casa de Nariño publicó la hoja de vida de Laura Sarabia, para asumir el cargo como embajadora de Colombia en Reino Unido.

Sarabia, quien era considerada como la mano derecha del presidente Petro en la primera etapa de su cuatrienio, pasó por varios cargos.

Contexto: Petro advierte a los alcaldes que es “suprema autoridad administrativa”, tras choque con Alejandro Eder

Estuvo como directora de Prosperidad Social, jefa de gabinete y canciller de la República,demostrando que era una de las fichas de confianza del mandatario colombiano.

Hoja de vida de Laura Sarabia para asumir el cargo de embajadora de Colombia en el Reino Unido
Hoja de vida de Laura Sarabia para asumir el cargo de embajadora de Colombia en el Reino Unido. | Foto: Hoja de vida de Laura Sarabia para asumir el cargo de embajadora de Colombia en el Reino Unido

Sin embargo, luego de publicar su carta de renuncia como canciller, Sarabia sostuvo una reunión con el Presidente Petro en la Casa de Nariño, en la que dijo que su tiempo en el Gobierno había terminado.

“Fue una reunión en la que tratamos varios temas de la política exterior, en que tratamos varios de los avances que hemos tenido con Estados Unidos”, afirmó Sarabia en esa oportunidad.

Gustavo Petro y Laura Sarabia
Gustavo Petro y Laura Sarabia. | Foto: Presidencia/Cancillería

Además, anotó: “Toda mi gratitud al presidente Petro y hoy, finalmente, puedo decir que mi tiempo en el Gobierno ha terminado. Fueron tres años de mucho trabajo a su lado. Obviamente, una carga de emoción es muy importante, pero me voy con la conciencia tranquila y sobre todo con que traté de llevar cada uno de los cargos en la máxima altura, en la máxima disciplina y, sobre todo, que le entrego al país mi gestión”.

En un pasado post, Sarabia se despidió de Petro. En el mensaje compartió una carta: “Nos hemos conocido en las buenas y en las no tan buenas, y en ese recorrido fortalecimos una relación basada en la confianza, la franqueza y una idea que usted me enseñó, que la lealtad es, ante todo, cuidar del otro”.

Luego, Petro reaccionó: “Deseo a Laura Sarabia la mejor de las suertes. Creo que fue vital en la campaña por su orden y disciplina, estuvo siempre y firme en el equipo de acción al que pertenecía, yo como orador y candidato, ella como hormiguita organizadora”.

Contexto: Arranca el juicio contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por el caso Fonade

“Y luego, en el Gobierno, descubrí —si escoge ese camino— que tiene la inteligencia, que capta con rapidez. La mente rápida que se enriquece con mucho estudio”, dijo Petro.

También detalló: “Hay que poner el corazón en los más pobres, en lo justo, nunca dejarse conquistar por la codicia. La codicia es la enemiga de la revolución y de la vida. Espero que hoy Laura sea una mejor mujer de la que era cuando me conoció. Buen viento y buena mar”.

En ese sentido, Laura Sarabia reemplazará en la embajada en Reino Unido al exsenador Roy Barreras, quien luego de renunciar a ese cargo, entró a la carrera para aspirar a a la Casa de Nariño.

