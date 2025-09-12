Laura Sarabia será la nueva embajadora de Colombia en el Reino Unido: fue publicada su hoja de vida

Este viernes 12 de septiembre, la página de aspirantes de la Casa de Nariño publicó la hoja de vida de Laura Sarabia, para asumir el cargo como embajadora de Colombia en Reino Unido.

Sarabia, quien era considerada como la mano derecha del presidente Petro en la primera etapa de su cuatrienio, pasó por varios cargos.

Estuvo como directora de Prosperidad Social, jefa de gabinete y canciller de la República,demostrando que era una de las fichas de confianza del mandatario colombiano.

Hoja de vida de Laura Sarabia para asumir el cargo de embajadora de Colombia en el Reino Unido.

Sin embargo, luego de publicar su carta de renuncia como canciller, Sarabia sostuvo una reunión con el Presidente Petro en la Casa de Nariño, en la que dijo que su tiempo en el Gobierno había terminado.

“Fue una reunión en la que tratamos varios temas de la política exterior, en que tratamos varios de los avances que hemos tenido con Estados Unidos”, afirmó Sarabia en esa oportunidad.

Gustavo Petro y Laura Sarabia.

Además, anotó: “Toda mi gratitud al presidente Petro y hoy, finalmente, puedo decir que mi tiempo en el Gobierno ha terminado. Fueron tres años de mucho trabajo a su lado. Obviamente, una carga de emoción es muy importante, pero me voy con la conciencia tranquila y sobre todo con que traté de llevar cada uno de los cargos en la máxima altura, en la máxima disciplina y, sobre todo, que le entrego al país mi gestión”.

En un pasado post, Sarabia se despidió de Petro. En el mensaje compartió una carta: “Nos hemos conocido en las buenas y en las no tan buenas, y en ese recorrido fortalecimos una relación basada en la confianza, la franqueza y una idea que usted me enseñó, que la lealtad es, ante todo, cuidar del otro”.

Luego, Petro reaccionó: “Deseo a Laura Sarabia la mejor de las suertes. Creo que fue vital en la campaña por su orden y disciplina, estuvo siempre y firme en el equipo de acción al que pertenecía, yo como orador y candidato, ella como hormiguita organizadora”.

“Y luego, en el Gobierno, descubrí —si escoge ese camino— que tiene la inteligencia, que capta con rapidez. La mente rápida que se enriquece con mucho estudio”, dijo Petro.

También detalló: “Hay que poner el corazón en los más pobres, en lo justo, nunca dejarse conquistar por la codicia. La codicia es la enemiga de la revolución y de la vida. Espero que hoy Laura sea una mejor mujer de la que era cuando me conoció. Buen viento y buena mar”.