Arranca el juicio contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, por el caso Fonade

Este lunes 15 de septiembre, a las 4:30 de la tarde, el ministro del Interior, Armando Benedetti, asistirá a su primera audiencia en la etapa de juicio que lleva la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, por el caso de corrupción en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade).

En la programación del orden del día de esa Sala para la próxima semana, apareció: “Lunes 15 de septiembre de 2025, a las 4:30 p.m., audiencia pública preparatoria ‘lectura auto’ (Ley 600), Primera Instancia 53176, proceso seguido en contra de Armando Alberto Benedetti Villaneda, exsenador”.

A Benedetti le notificaron desde febrero de este año que la Corte Suprema lo iba a acusar formalmente por este caso, justo cuando fue nombrado como jefe de despacho del presidente Petro, y sobre sus hombros caía una lluvia de críticas relacionadas con su llegada a un puesto tan cercano al jefe de Estado.

Desde ese momento su proceso por tráfico de influencias pasó a etapa de juicio cuando salió del despacho de la magistrada Cristina Lombana, y llegó a donde el magistrado Ariel Torres, quien hace parte de la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.

Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema. | Foto: Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema.

Benedetti denunción en varias oportunidades que la magistrada Cristina Lombana tenía un “delirio” en su contra, pero finalmente, fueron los magistrados que integran la Sala de Instrucción, quienes decidieron acusarlo formalmente al considerar que hay pruebas suficientes para llevarlo a esa nueva etapa procesal.

Ahora el ministro de la política del presidente Gustavo Petro, tendrá que responder en la Corte Suprema de Justicia por las supuestas influencias indebidas que hizo entre 2016 y 2017, cuando era senador de la República, para favorecer a un amigo cercano para que le adjudicarán un contrato de interventoría en el Fonade.

Fonade. | Foto: Fonade.

Por este mismo caso han salido salpicados los excongresistas Benardo Elías Vidal y Musa Besaile, conocidos como Los Noños, por las presuntas influencias que también habrían tenido por una cuota burocrática al interior de esa entidad. Tanto Vidal como Besaile fueron enviados a la cárcel en este proceso.