Recuerdan el momento en que Antonio Navarro Wolf interrumpió un debate presidencial en televisión

Antonio Navarro Wolf fue uno de los políticos más disruptivos de finales del siglo pasado y comienzos de este milenio. El copresidente de la Alianza Verde se caracterizó por su carácter rebelde y por dejar huella cuando se trataba de ir en contra de la corriente por sus ideales.

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Uno de los episodios que retrata ese hecho y que quedó marcado en la memoria colectiva de los colombianos fue cuando irrumpió un debate al que no había sido invitado porque en la primera vuelta su votación fue inferior al 3 %.

Los noticieros QAP y CMI, que eran los más relevantes de ese momento de la televisión colombiana y los que centraban toda la atención de los ciudadanos, decidió hacer por primera vez una alianza para transmitir un debate decisivo para la segunda vuelta presidencial de 1994, en la que se disputaban el poder Ernesto Samper y Andrés Pastrana.

Navarro, que estaba de tercero en la contienda y venía de haber sido uno de copresidentes de la Constitución de 1991 y de haber firmado la paz como uno de los líderes del M-19 en 1990, llegó al debate y lo interrumpió y el momento quedó registrado en la transmisión.

La periodista María Elvira Samper, quien conducía la discusión junto a Yamid Amat le daba la palabra a Ernesto Samper para “controvertir” a Pastrana en uno de los argumentos que había dado. “Quedé todavía más confundido con la respuesta que con la...”, decía el candidato del liberalismo, cuando Navarro irrumpió el set.

Samper saludó a Navarro sorprendido y le estrechó la mano. Luego hizo lo mismo con Pastrana, quien con su estilo propio y en medio de la improvisación, le lanzó una invitación: “¿Quiere sentarse, Antonio?”, sabiendo que no había sido invitado al debate.

Antonio Navarro no logró el respaldo ciudadano en esa contienda. Foto: Juan Carlos Sierra

Quien estaba iracundo era Amat a quien se le vio visiblemente molesto. De hecho, María Elvira Samper, que lo acompañaba en ese momento, contó en Blu Radio que nunca lo había visto tan bravo y que hasta le pidió continuar conduciendo el debate tras el llamado a comerciales que hizo para manejar la situación.

Amat, al ver la entrada de Navarro sin haber sido invitado, pidió hacer la pausa publicitaria. Cuando el exM-19 se acercó a la mesa de los periodistas Amat se pudo de pie y le reclamó. Según han contado los testigos de esos hechos, no pasó a mayores y Navarro se retiró después de haber logrado su propósito, que era demostrar que no lo habían tenido en cuenta por su bajo respaldo.

Se ha conocido que el entonces candidato de la izquierda logró entrar gracias a la ayuda de técnicos del canal que contribuyeron a que Navarro pudiera dejar esa imagen histórica para la política del país.