Piden a la Contraloría de Bogotá investigar millonario negocio de medidores de agua en Bogotá

El concejal Julián Forero denunció hace algunos días que cerca de 300.000 usuarios tendrán que pagar de su propio bolsillo la renovación de los medidores de agua de sus hogares. Tras la situación, el cabildante aseguró que en los próximos días solicitará formalmente a la Contraloría de Bogotá investigar la contratación recursos involucrados y las posibles irregularidades que se estarían presentando en la ejecución de este programa de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

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La preocupación se centra en que cerca de 308.270 medidores fueron asignados a tres aliados privados, sin que el Acueducto haya aclarado el valor económico total de estas alianzas.

Forero anunció que solicitará a la Contraloría de Bogotá investigar las posibles irregularidades en la contratación de los medidores de agua asignados a tres aliados privados. Foto: MediaNews Group via Getty Images

Los ciudadanos deberán asumir costos del cambio de estos equipos, que pueden ir desde los $276.000 hasta $10.878.000 por medidor instalado, dependiendo de sus características.

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“Aquí hay un negocio que merece ser investigado. El Acueducto entrega el cambio de miles de medidores a tres privados, no nos dice cuánto valen esos contratos y al final los que tienen que sacar la plata son los bogotanos. ¿Cuánto se van a ganar esos operadores? ¿Quién está vigilando ese negocio?”, dijo Forero.

El concejal Julián Forero cuestionó que el Acueducto no haya aclarado el valor total de las alianzas privadas para el cambio de 308.270 medidores de agua en Bogotá. Foto: Acueducto de Bogotá / Getty Images / API / Montaje: Semana

El concejal aseguró que ha recibido denuncias de ciudadanos que aseguran haber recibido advertencias sobre posibles suspensiones del servicio si no aceptan el cambio del medidor ofrecido durante las visitas. Otros afirman que, durante las revisiones, algunos operarios presuntamente ocasionan daños a los contadores existentes, que posteriormente son utilizados como argumento para exigir su reemplazo.

Adicional a ello, varios ciudadanos aseguran que han evidenciado aumentos significativos en sus recibos después del reemplazo. De hecho, el propio Acueducto reconoce que los nuevos equipos pueden registrar consumos que antes no estaban siendo contabilizados correctamente, lo que podría traducirse en mayores valores facturados.

Consorcio BAYLAN, Consorcio AYS y UT Hidrosanergy EAAB 2025 son las tres empresas privadas a las que fueron asignados los 308.270 medidores de agua que deberán ser renovados en Bogotá. Foto: Acueducto Piendamó-Morales

Los medidores fueron distribuidos exactamente en tres empresas privadas, que son las siguientes: