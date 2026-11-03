Expresidente Juan Manuel Santos habló sobre la Ley de Rescate Económico de De La Espriella: “Si hay que hacer sacrificios”

El expresidente Juan Manuel Santos habló este martes, 3 de noviembre, sobre uno de los temas que más atrapa la atención del Gobierno De La Espriella: la Ley de Rescate Económico, con la que la actual administración busca hacerle frente a la crisis fiscal del país que quedó tras el mandato de Gustavo Petro.

En diálogo con Caracol Radio, Santos, quien está en Barcelona, España, se refirió a una columna de opinión en el diario El Tiempo escrita por su exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien dijo que un gobernante es responsable cuando hace cosas impopulares. Y se refería al papel que está cumpliendo De La Espriella con la iniciativa que radicó en el Congreso.

Entrevista a Mauricio Cárdenas, excandidato presidencial. Foto: Alejandro Acosta

Santos respondió: “Sí, coincido con Mauricio Cárdenas”.

Recordó cuando a él lo nombraron ministro de Hacienda “en la peor recesión que Colombia ha tenido desde la Gran Depresión (la crisis financiera y económica global más severa y larga del siglo XX). En ese momento los periodistas me preguntaron qué podría ofrecerles a los colombianos y respondí que, desafortunadamente, lo único que podía ofrecerles, por el momento, era sudor y lágrimas”.

El ganador del Premio Nobel de la Paz añadió: “Comenzó una serie de reformas muy impopulares. Y cuando salí del gobierno de Andrés Pastrana, era la persona más impopular en Colombia. Me quemaban en todas las plazas públicas, pero eso, a la larga, salvó la economía”.

Abelardo De La Espriella y la Casa Nariño. Foto: SEMANA

En eso, según Juan Manuel Santos, “Mauricio Cárdenas tiene razón: los líderes tienen que estar dispuestos a gastar su capital político porque para eso es. Lo peor que sucede en muchas oportunidades son los líderes que se aferran al poder y que, por mantenerse en él, no toman las decisiones correctas o toman las decisiones que a la larga son muy costosas”.

Caracol Radio le preguntó a Santos si De La Espriella estaba haciendo lo correcto con la Ley de Rescate Económico. “Si es para resolver el déficit fiscal, es lo correcto. Lo que puede ser controvertido es la forma como quiere hacerlo. Ahí hay diferentes caminos para resolver ese problema. Y confieso que no tengo los detalles de la reforma tributaria y no quiero meterme en eso, pero que quiera resolver el problema y que haya que hacer sacrificios, pues sin duda alguna”, respondió Santos.

El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Eso, añadió, “es gobernar”.

Y es que en su columna de El Tiempo, Cárdenas afirmó: “Ahora sí comenzó en forma el nuevo Gobierno. Lo hizo el jueves pasado, con la radicación del proyecto de Ley de Rescate Fiscal. Siempre he pensado que gobernar es tomar decisiones difíciles, polémicas, muchas veces impopulares, pero necesarias. Como dijo De Gaulle, gobernar es escoger entre lo malo y lo menos malo. El capital político es para gastarlo. Y este proyecto de ley no podría ser un mejor ejemplo”.

Y siguió: “El mal mayor por evitar a toda costa es una crisis económica de grandes proporciones que se está incubando por efecto del desbarajuste fiscal dejado por Gustavo Petro. Pero, como la crisis todavía no se siente ni se ve, conseguir el respaldo político para sacar adelante la ley no es tarea fácil”.