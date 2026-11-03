El canciller Omar Bula se encuentra en Madrid, España, para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana que se desarrollará este 4 y 5 de noviembre y en la que se abordarán temas relacionados a cooperación entre distintos países.

Desde allí, el ministro de Relaciones Exteriores se refirió a la situación del país. “Esto es operación rescate. A este país le hicieron un daño impresionante los últimos cuatro años, hay que rescatarlo y sacarlo de este hueco en el que nos metieron”, afirmó el canciller.

Además, dijo que buscarán retomar el alto nivel de las relaciones internacionales. “Colombia no se merece lo que le pasó durante los últimos cuatro años y vamos a trabajar sin parar de manera incesante para que Colombia vuelva a las alturas en que estuvo en el siglo pasado. Colombia era un país prominente”, aseguró Bula.

La Cancillería informó en las últimas horas que la delegación estará encabezada por el vicepresidente, José Manuel Restrepo, quien estará acompañado del canciller y otros funcionarios del Gobierno nacional.

El encuentro reunirá a representantes de 22 países: 19 de Latinoamérica y tres de Europa.

Se conversará sobre los desafíos de la región en materia de transformación digital, educación, ciencia, innovación, comercio e inversión y nuevas oportunidades para el desarrollo de la región.

“La participación de Colombia estará orientada a fortalecer las relaciones con los países iberoamericanos y promover una agenda internacional que contribuya al desarrollo económico, la competitividad y la generación de nuevas oportunidades para el país”, dijo el director de Mecanismos de Concertación e Integración Regionales, Francisco Solano.

Por su parte, la directora de Cooperación Internacional, Katherine Diartt Pombo, destacó que la Cumbre Iberoamericana “representa una oportunidad para traducir el diálogo político en compromisos concretos de cooperación”.

El canciller Omar Bula se refirió a la situación que dejó el anterior gobierno. Foto: Cancillería

“Desde Colombia hemos trabajado en la construcción de una agenda que responda a los desafíos compartidos de la región y que permita fortalecer los mecanismos de cooperación iberoamericana como instrumentos efectivos para el desarrollo, la integración y la generación de oportunidades para nuestros países”, agregó.

En el caso de Colombia la participación se enfocará en tres puntos: la reconstrucción de alianzas estratégicas, la competitividad económica y tecnológica, y la cooperación internacional al servicio de los intereses nacionales.

“Con esta participación, Colombia buscará que el diálogo y los acuerdos internacionales se traduzcan en oportunidades de formación, intercambio de conocimientos, comercio, inversión y cooperación que contribuyan al desarrollo del país y al bienestar de los colombianos”, destacaron desde la Cancillería.