Integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 hicieron pedido tras la muerte de Antonio Navarro Wolff

Algunos integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 se pronunciaron tras la muerte de Antonio Navarro Wolff y aprovecharon para hacer un pedido sobre la forma en la que mejor se reconocería lo hecho por el exintegrante del M-19.

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Por medio de un comunicado, expresaron su tristeza por la noticia y le enviaron sus condolencias a la familia del político. Asimismo, resaltaron la tarea que hizo para alcanzar los acuerdos que acabaron el M-19 como grupo insurgente.

“Como líder de uno de los grupos armados que firmaron acuerdos de paz con el Estado a inicios de la década de los años noventa, y en medio de dificultades que parecían insalvables, Antonio Navarro siempre mantuvo firme su convicción de acudir al diálogo y al consenso pluralista para superar la violencia política y alcanzar la paz y la democracia plena”, señalaron.

Los firmantes recordaron que en esa condición participó de manera decisiva en la construcción de los acuerdos que permitieron la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente.

“Junto con Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa Uribe, ya fallecidos, hizo parte de la presidencia colegiada que orientó las deliberaciones de la Asamblea, y contribuyó en forma decisiva a la construcción del consenso indispensable para elaborar la Carta Política que hoy rige los destinos de Colombia”, agregaron.

Destacaron las convicciones democráticas que caracterizaron a Navarro Wolff y que le ayudaron a desempeñar distintos cargos públicos.

En ese sentido, recordaron que fue distinguido como mejor alcalde del país por lo que hizo como máximo mandatario de Pasto en el período 1995-1997.

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Después de eso, fungió como gobernador de Nariño, representante a la Cámara y senador de la República.

Ya en la parte final de la carta, los firmantes hicieron un pedido acerca de cómo sería el mejor reconocimiento que podría tener el líder político: mantener vivo el compromiso con los postulados de la carta política del 91.

“Sus valores y principios, el Estado Social de Derecho, la Carta de derechos, el pluralismo, la inclusión, la democracia participativa, el reconocimiento de las comunidades étnicas, la vocación por la paz como derecho y como deber. Es, en sus propias palabras, ‘un camino de transformación de Colombia que hay que continuar y profundizar’”, concluyeron.