Un carro quedó volcado en Pasadena, Bogotá, esta tarde: así fue el aparatoso accidente este lunes festivo

En la tarde de este lunes festivo quedó volcada una camioneta de placas blancas en Pasadena, al norte de Bogotá. Aunque en redes sociales rápidamente se viralizó la imagen del vehículo volcado, también estuvo involucrado otro motor.

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Sucedió exactamente en la Calle 106 con 56. SEMANA conoció el informe preliminar de las autoridades, en el cual se explica lo sucedido y la hipótesis del accidente.

De acuerdo con el informe, la camioneta modelo Duster —que terminó volcada— presuntamente no guardó la distancia sobre el vehículo de al frente y, para evitar un choque, intentó realizar un cambio de carril, pero alcanzó a colisionar su eje delantero con el trasero del otro carro en escena, lo que produjo que quedara ruedas arriba.

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El conductor de la camioneta volcada y la mujer que estaba frente al timón del otro carro terminaron ilesos, según el reporte de las autoridades, por lo que, aunque fue aparatoso el desenlace, no dejó pérdidas de vidas o heridos de relevancia.

Para atender la emergencia, llegaron al lugar de los hechos un cuerpo de bomberos, una ambulancia y los policías de tránsito. Fueron estos últimos los que lograron recolectar los testimonios y la evidencia para determinar los hechos del alarmante accidente.

La hipótesis: la presunta causa del accidente

En el informe de las autoridades no se señala el movimiento previo de los vehículos a la maniobra de la camioneta; sin embargo, la hipótesis destaca una posible imprudencia vial.

No mantener la distancia de seguridad habría sido la causa del accidente, según el informe preliminar. El Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002) exige mantener las siguientes distancias en la vía, a partir de la velocidad de circulación:

Velocidad de circulación Distancia mínima requerida Hasta 30 km/h 10 metros Entre 30 km/h y 60 km/h 15 metros Entre 60 km/h y 80 km/h 20 metros Más de 80 km/h 25 metros o más

La normativa deja claro en el artículo 108 que, en condiciones climáticas adversas, como la lluvia o neblina, estas distancias deben incrementarse.

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No cumplir esta norma puede provocar una multa de 30 salarios mínimos diarios legales vigentes (smdlv), lo que actualmente equivale a $ 1.750.905. Los vehículos solo pueden ser inmovilizados en casos como el de esta tarde en Pasadena, donde desencadenó un siniestro vial de consideración.