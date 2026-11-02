Compañero de Luis Díaz no podrá jugar hasta el otro año: Bayern Múnich confirma desafortunada noticia

Hay malas noticias para el Bayern Múnich de cara a lo que será el juego contra el Atlético de Madrid por la Champions League. El conjunto alemán confirmó una nueva lesión de uno de sus jugadores.

Bayern Múnich actualizó el estado de Luis Díaz: inesperada novedad en su recuperación

En esta oportunidad se trata de Ismael Saibari, que se suma a otros nombres que están por fuera de los terrenos de juego, como por ejemplo el colombiano Luis Díaz.

Fue el propio equipo el que confirmó la noticia a través de sus redes sociales. “Saibari sufrió una rotura del ligamento sindesmótico en el tobillo derecho”, indicó.

Pocas horas después, Bayern informó que el marroquí fue sometido a una cirugía y todo salió de la mejor manera. Sin embargo, no volverá a jugar en lo que resta del año.

El tiempo estimado de recuperación será de alrededor de tres meses, por lo que se espera que pueda volver a contar para el entrenador en el mes de febrero del 2027.

Esto se suma a otras bajas que tiene en estos momentos el conjunto alemán, como por ejemplo la de Luis Díaz, que ya está entrando en la última parte de recuperación tras sufrir una rotura fibrilar en la parte posterior del muslo izquierdo.

El Bayern publicó un video en el que se ve al guajiro haciendo trabajos individuales y con balón, por lo que su regreso a las canchas está cada vez más cerca.

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El caso es diferente para Serge Gnabry, que presenta una lesión en el isquiotibial que lo mantendrá por fuera entre cuatro y seis semanas. Además, tampoco está disponible Jamal Musiala.

A la par, los Bávaros también han contado con buenas noticias como el regreso de Manuel Neuer y de Michael Olise, que son dos futbolistas clave en el esquema de Vicent Kompany.

Ambos fueron convocados para el partido de este martes contra Atlético de Madrid, por lo que resta esperar si serán de la partida o arrancarán en el banco de suplentes.