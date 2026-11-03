De La Espriella reveló qué pasó con alias Keko y los otros criminales que encaró: “Que no les quede duda”

Sobre los señalados criminales que ha encarado el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en medio de los operativos que ha liderado en varias ciudades del país, se conocieron detalles de los presuntos delincuentes.

En ese sentido, el jefe de Estado reveló que alias Keko fue cobijado con medida de aseguramiento por un juez de la República. Señalado criminal que fue capturado en el operativo que se llevó a cabo en Barranquilla.

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“¡TODAS LAS CAPTURAS QUE HEMOS REALIZADO EN NUESTRAS OPERACIONES CONTRA LA CRIMINALIDAD HAN SIDO LEGALIZADAS!”, expresó De La Espriella.

Además indicó: “Alias “Keko”, capturado en Barranquilla durante la Operación Blindaje 360, fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario”.

“Aquí lo ven siendo trasladado desde Barranquilla hasta Bogotá, al Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá (COBOG), La Picota, bajo estrictas medidas de seguridad”, inició el jefe de Estado.

Y avanzó en el mensaje: “¡QUE NO LES QUEDE DUDA! Seguiremos golpeando las estructuras criminales, capturando a sus integrantes y trabajando para que respondan ante la justicia. ¡EN LA ERA DEL TIGRE SE ACABÓ LA GUACHAFITA!”.

Finamente, en en otro mensaje el mandatario colombiano compartió detalles de otro golpe que propinaron las autoridades contra grupos criminales dedicados al narcotráfico.

“¡OFENSIVA TOTAL CONTRA EL NARCOTRÁFICO! ¡NO LES VAMOS A DAR TREGUA! Nuestra Fuerza Pública sigue golpeando con contundencia a las estructuras narcotraficantes. En Caquetá, Cauca y Nariño incautamos 2.213 KILOGRAMOS DE DROGA, que pretendían llevar a las calles de Colombia y a los mercados internacionales”, señaló.

E inició: “En Belén de los Andaquíes, Caquetá, nuestra Policía Nacional incautó 448 kilogramos de base de coca, ocultos dentro de neumáticos instalados en dos carretes de cable de acero. La operación dejó un capturado y dos vehículos inmovilizados. En el Pacífico colombiano, nuestra Armada Nacional, en operaciones conjuntas con el Ejército y coordinadas con la Policía, incautó 1.765 KILOGRAMOS DE COCAÍNA: 1.175 kilos en López de Micay, Cauca, y otros 590 kilos en La Tola, Nariño”.

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“¡MÁS DE 4,9 MILLONES DE DOSIS FUERA DE CIRCULACIÓN Y UN GOLPE SUPERIOR A LOS 81 MILLONES DE DÓLARES A LAS FINANZAS DEL NARCOTRÁFICO! Que les quede absolutamente claro a estos bandidos: ¡COLOMBIA NO SERÁ REFUGIO NI CORREDOR DEL NARCOTRÁFICO! No vamos a permitir que sigan utilizando nuestros ríos, mares y carreteras para enriquecerse con el crimen. Los vamos a perseguir, vamos a golpear sus finanzas y a desmantelar sus estructuras criminales con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública. ¡EN LA ERA DEL TIGRE, AL NARCOTERRORISMO SE LE COMBATE CON AUTORIDAD, MANO FIRME Y SIN TREGUA!”, puntualizó.