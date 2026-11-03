Sentidas palabras del hijo de Antonio Navarro durante el funeral de su padre: “Podemos pensar distinto”

Este martes, 3 de noviembre, en medio de las exequias del exsenador y exconstituyente, Antonio Navarro Wolff, su hijo Alejandro Navarro sorprendió a los asistentes con unas sentidas palabras.

“Estuve leyendo comentarios en las redes sociales, las publicaciones que hicieron diferentes medios de comunicación sobre la muerte de mi padre y en su gran mayoría son comentarios de amor, positivos, que honran su vida y su legado. Pero también hay comentarios de odio y yo no creo que eso esté mal en sí mismo. Es decir, podemos pensar distinto, podemos doler desde un lugar distinto”, dijo.

Y a renglón seguido afirmó: “Mi papá no fue perfecto. Fue un gran hombre. Un inmenso hombre, pero no fue perfecto, nadie lo es. Quiero pedir perdón a cualquier persona que sienta que las acciones de la vida de mi padre las hirieron de una u otra forma”.

Navarro Wolff falleció en la tarde de este domingo, 1 de noviembre, y lo informó la familia del dirigente político de la Alianza Verde.

“Con profundo recogimiento y dolor, le informamos a sus amigos, amigas y a todas y todos los colombianos que nuestro amado Antonio Navarro Wolff falleció a las 2:42 de la tarde de hoy, primero de noviembre”, señaló el comunicado de la familia.

El documento, cargado de un fuerte sentimiento, enfatizó el deseo de los seres queridos del exsenador de llevar a cabo los actos de despedida de manera reservada, solicitando el debido respeto por su privacidad: “Queremos disponer la despedida de Antonio en la intimidad de nuestra familia”.