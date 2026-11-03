María Fernanda Cabal no guardó silencio tras presunto bombardeo del Ejército venezolano al ELN

El pasado viernes, 30 de octubre, se habría registrado un bombardeo contra una estructura guerrillera del ELN, en el estado de Apure, en Venezuela.

El exdiputado venezolano Juan Francisco Escalona dijo que dicho bombardeo fue llevado a cabo por el ejército de ese país.

Ejército venezolano habría bombardeado campamento del ELN en el estado de Apure. Esto se sabe

Quien reaccionó a dicho presunto bombardeo al ELN en Venezuela fue la exsenadora María Fernanda Cabal.

“¡Al fin las cosas al derecho! El ELN se refugió durante años al otro lado de la frontera, protegido y con libertad para delinquir contra Colombia. Si se confirma el bombardeo en Apure, ya era hora de que dejaran de ofrecerles santuario a los terroristas", dijo Cabal a través de X, esta mañana de martes 3 de noviembre.