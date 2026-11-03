Uribe advierte a sus congresistas que no pueden entregar hojas de vida al Gobierno, ni al “ministro de Hacienda solicitarlas”

El expresidente Álvaro Uribe publicó un mensaje en su cuenta de X que ha llamado la atención de la opinión pública.

Las palabras fueron dirigidas a los congresistas del Centro Democrático y al ministro de Hacienda, Miguel Gómez.

“Recuerdo a nuestros parlamentarios que no podemos entregar hojas de vida al Gobierno, y pedimos al ministro de Hacienda no solicitarlas”, comentó el exmandatario.

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En la misma comunicación, Uribe hizo énfasis en un representante a la Cámara de su colectividad: “Copio al representante Mateo Hidalgo”.

Hidalgo es congresista de Caldas, hace parte de la Comisión Quinta y aterrizó al Legislativo con el respaldo de 17.984 ciudadanos.