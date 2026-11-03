Uribe advierte a sus congresistas que no pueden entregar hojas de vida al Gobierno, ni al “ministro de Hacienda solicitarlas”

El expresidente Álvaro Uribe publicó un mensaje en su cuenta de X que ha llamado la atención de la opinión pública.
Las palabras fueron dirigidas a los congresistas del Centro Democrático y al ministro de Hacienda, Miguel Gómez.
“Recuerdo a nuestros parlamentarios que no podemos entregar hojas de vida al Gobierno, y pedimos al ministro de Hacienda no solicitarlas”, comentó el exmandatario.
En la misma comunicación, Uribe hizo énfasis en un representante a la Cámara de su colectividad: “Copio al representante Mateo Hidalgo”.
Hidalgo es congresista de Caldas, hace parte de la Comisión Quinta y aterrizó al Legislativo con el respaldo de 17.984 ciudadanos.
Recuerdo a nuestros parlamentarios que no podemos entregar hojas de vida al Gobierno y pedimos al Ministro de Hacienda no solicitarlas.— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 3, 2026
Copio al Representante Mateo Hidalgo