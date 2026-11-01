Álvaro Uribe insta a la bancada del Centro Democrático a priorizar el debate argumental frente a las provocaciones

En un mensaje dirigido directamente a los congresistas del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez hizo un llamado a mantener la templanza y el rigor conceptual en el ejercicio legislativo.

Álvaro Uribe reaccionó a Ley de Rescate Económico y dio orden a congresistas del Centro Democrático

A través de su cuenta oficial en X, el exmandatario fue enfático en que la colectividad debe distanciarse de las confrontaciones estériles y concentrar sus esfuerzos exclusivamente en la solidez de sus tesis políticas.

“Nuestro compromiso con la Patria y con la democracia nos obliga a concentrarnos en los argumentos que deben ser nuestras únicas provocaciones, que las otras sean ajenas”, manifestó Uribe Vélez.

El ex jefe de Estado, con estas palabras, trazó una línea clara sobre el comportamiento esperado de su bancada, sugiriendo que cualquier intento de desviar la atención mediante ataques personales o debates superficiales proviene de sectores externos.

La directriz del expresidente llega en un momento de intensa deliberación política en el país, donde las reformas del Gobierno nacional y las tensiones partidistas van a elevar la temperatura en el Congreso de la República.

La publicación generó diversas reacciones entre los usuarios de la plataforma. Mientras algunos ciudadanos y simpatizantes respaldaron la necesidad de un debate con altura, otros aprovecharon el espacio para exigir posturas más radicales y decisiones firmes frente a las reformas.