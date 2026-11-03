Revista ‘Forbes’ destacó a Colombia como uno de los países más hermosos del mundo: Abelardo De La Espriella reaccionó

El presidente Abelardo De La Espriella mencionó este martes 3 de noviembre en su cuenta de X a la publicación que hizo la revista Forbes que destacó a Colombia como uno de los países más hermosos del mundo.

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En el mensaje el jefe de Estado señaló que Colombia tiene todo el potencial para convertirse en una “Patria Milagro”.

“¡COLOMBIA ES UNO DE LOS PAÍSES MÁS HERMOSOS DEL MUNDO! Nuestra riqueza natural, nuestros paisajes y nuestra extraordinaria biodiversidad nos hacen únicos. Hoy, la revista Forbes nos destaca en el tercer lugar entre los países más hermosos del mundo”, expresó De La Espriella.

Y recalcó en el mensaje: “Lo he dicho y lo seguiré repitiendo: ¡Colombia lo tiene TODO para convertirse en una Patria Milagro!”.

“Tenemos una tierra privilegiada, una riqueza incomparable y, sobre todo, el talento de nuestra gente para construir una nación próspera y llena de oportunidades”, dijo.

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A su turno, la Presidencia de la República en su cuenta oficial de X expresó: “Colombia hace parte del podio como uno de los lugares más hermosos del mundo, según el ranking de la revista @forbes 2026”.

“Nuestro país obtuvo una puntuación de 7,16 sobre 10 en la escala de hermosura natural. En la Era del Tigre, Colombia seguirá enamorando al mundo con su biodiversidad”, puntualizó la Presidencia de la República.