“Al petrismo le pueden poner a Petro en pruebas con delito y para ellos seguirá siendo mesías”: le dicen a representante del Pacto

Durante esta semana, un encontrón en medio de un debate televisivo dejó muy mal parado al petrismo. Esto por cuenta de una discusión que se desató entre la excongresista Carolina Arbeláez y el representante Alfredo Mondragón. Este último que se ha visto envuelto en varias polémicas por cuenta de sus ataques bajos a contendores políticos.

En un reciente debate, Arbeláez discutió con Mondragón por las declaraciones que hizo Deicy Jiménez contra Gustavo Petro y que ya se encuentran en manos de las autoridades, tras asegurar que hubo una presunta red sexual del mandatario, que era pagada con contratos en el Estado.

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Frente a esa idea, Arbeláez aseguró que tanto a Mondragón como a los integrantes del petrismo les pueden entregar las pruebas, pero pese a ello, lo van a seguir defendiendo.

“A ellos les van a poder entregar las pruebas y las pruebas están ahí, pero se las tienen que entregar a la Fiscalía, no se las pueden entregar a Mondragón, porque imagínese qué va a hacer con las pruebas, pero la Fiscalía va a tener que investigar. Al petrismo le pueden entregar las pruebas, el delito que está cometiendo, pero va a seguir siendo el mesías, el mesías degenerado”.

Aseguró que el caso evidencia la utilización del dinero público para transar contratos, una situación muy grave dado que esto se denomina peculado.