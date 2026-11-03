Radican proyecto de ley para rendir homenaje a la memoria de Antonio Navarro Wolff: esto dice la iniciativa

Un grupo de congresistas y dirigentes políticos, encabezados por el senador Ariel Ávila, radicó un proyecto de ley que busca rendir homenaje a Antonio Navarro Wolff y preservar su legado en la historia política y democrática de Colombia.

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Navarro Wolff, político y exguerrillero colombiano, falleció este 1 de noviembre de 2026. (Colprensa-Sergio Acero) Foto: Sergio Acero

La iniciativa fue presentada en el salón de medios del Capitolio Nacional y contempla varias acciones para mantener vigente la memoria del dirigente político, entre ellas, la instalación de una placa conmemorativa en el Congreso de la República y la elaboración de dos bustos: uno que estaría ubicado en el Capitolio Nacional y otro en San Juan de Pasto, municipio del que Navarro Wolff era oriundo.

El proyecto también plantea la recuperación y divulgación de documentos históricos relacionados con su trayectoria, con el propósito de facilitar el conocimiento de su participación en algunos de los momentos más importantes de la transformación política del país.

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Antonio Navarro Wolff. Foto: Daniel Reina

La propuesta destaca especialmente el papel de Navarro Wolff como copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, así como su aporte al proceso de paz con el Movimiento 19 de Abril (M-19), la reconciliación nacional y la construcción de la democracia.

Con esta iniciativa, sus promotores buscan que las nuevas generaciones conozcan la trayectoria de quienes dejaron las armas y apostaron por transformar a Colombia a través de la participación política.

El proyecto deberá surtir su trámite legislativo en el Congreso para avanzar hacia su eventual aprobación.