En medio de denuncias de fraude, tecnología electoral colombiana recibe reconocimiento internacional

La tecnología electoral conocida como Comitium, desarrollada por la empresa colombiana LinkTIC, fue reconocida por la organización Transparencia Electoral durante los VI Premios de Transparencia Electoral que se llevaron a cabo en Miami, Estados Unidos.

La herramienta tenía a su disposición la acreditación de 1.6 millones de testigos electorales para el 2026. En las elecciones legislativas logró un registro de 1.03 millones de testigos, lo que dejó un incremento del 162% frente a lo acreditado en 2022.

“Boyacá tiene presidente con el Tigre”: así fue el cara cara entre Abelardo De La Espriella y el gobernador Carlos Amaya

La condecoración llegó a través del Programa Electoral Estados Unidos 2026, que reúne a más de 100 autoridades del sector como magistrados y expertos electorales de varios países. La plataforma tecnológica permitió emitir credenciales digitales con QR, validar información, reportar incidentes en tiempo real y capturar formularios E14.

Así mismo, registró cerca de 12.000 auditores de sistemas y más de 40.000 observadores nacionales e internacionales. Por su parte, el Consejo Nacional Electoral también recibió un reconocimiento en la categoría de Apertura a la Observación Electoral Nacional e Internacionales.