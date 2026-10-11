Exclusivo: Procuraduría reconoce que no existe informe que alertara que “no iba haber elecciones” a la Presidencia

Dos meses tuvieron que pasar para que la Procuraduría General de la Nación aclarara que nunca existió un informe técnico que adviertiera que en Colombia “no iba haber elecciones”. La polémica frase la dijo el procurador General, Gregorio Eljach, justo cuando se conmemoraba el Día de la Lucha contra la Corrupción en la Universidad El Externado, en el centro de Bogotá.

SEMANA accedió a la respuesta de un derecho de petición que le envió la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe) a la Procuraduría para que explicaran la frase que generó toda una controversia política, pues se dio unos días después de que Abelardo De La Espriella asumiera la Presidencia de Colombia.

Procuraduría advierte que en Colombia “no iba a haber elecciones” a la Presidencia

La polémica se desató el pasado 18 de agosto, cuando el procurador Eljach intervino en un auditorio de la Universidad Externado de Colombia, donde participaba en la conmemoración del Día de la Lucha contra la Corrupción.

Antes de bajarse del atril dijo: “Quiero hacer un reconocimiento al señor contralor (Carlos Hernán Rodríguez) y al señor registrador (Hernán Penagos); prevenir fue adelantar exitosamente el programa de Paz Electoral que permitió, gracias a ellos dos, que hubiera elecciones en Colombia, porque no iba haber elecciones (...) Colombia sabe a qué me refiero”.

La frase cogió tanto vuelo que el propio presidente De La Espriella recordó: “Hace pocos días escuchamos con estupor al señor procurador General afirmar que, en algún momento, llegó a estar en riesgo el cumplimiento del calendario electoral, que finalmente permitió a la postre que los colombianos eligieran libremente al presidente. Esa, señor procurador, es una aseveración tremendamente grave”.

Algunos sectores interpretaron la frase como un posible golpe de Estado, pero el pasado 20 de agosto la Fundación para el Estado de Derecho le envió un derecho de petición al procurador, pidiéndole explicaciones y pruebas sobre sus afirmaciones, pero, además, le dejaron varias preguntas sobre los hechos concretos que sustentaron su pronunciamiento y si existió algún tipo de señalamiento contra el gobierno Petro.

“Esta entidad no produjo un informe”

La Fundación para el Estado de Derecho seguía pendiente de la respuesta obligatoria que tenía que dar la Procuraduría sobre el derecho de petición. El plazo se vencía el pasado 10 de septiembre, pero un día después desde el despacho de la Viceprocuraduría General enviaron un correo con el asunto “solicitud prórroga para dar respuesta”. El vencimiento del término quedó para el 1 de octubre.

Así fue como el viceprocurador General, Julián Fernández, terminó enviándole la respuesta de tres páginas al representante legal de FEDe, Andrés Borrero, quien fue el encargado de radicar el derecho de petición con el que se esperaban todas las respuestas detrás de la frase de Eljach que hasta provocó una reacción del presidente De La Espriella.

En ese documento quedó consignada la respuesta que estaba esperando el país: “Esta entidad no produjo un informe que declarara la inminencia de una ruptura del proceso democrático. Lo que existe es el conjunto de instrumentos y actividades de la estrategia Paz Electoral adelantados por la Procuraduría, los cuales contribuyeron al normal desarrollo de las elecciones”.

El viceprocurador Fernández aclaró que las manifestaciones de su jefe se dieron como una “valoración institucional” sobre las circunstancias que rodearon el calendario electoral (2025-2026) como las noticias de prensa, las publicaciones en redes, las decisiones judiciales, los hechos de conocimiento público y no en investigaciones internas que alertaran el riesgo real de votar.

La respuesta explicó que para esa época pre-electoral había un debate político sobre el presupuesto de la Registraduría para 2025, la inspección de la Superintendencia al organismo electoral, las propuestas que impulsó el anterior gobierno sobre una asamblea constituyente y los constantes señalamientos que hizo el expresidente Petro sobre un “presunto fraude electoral”.

Sin embargo, el viceprocurador General destacó: “Los riesgos advertidos no se materializaron: las elecciones se realizaron en las fechas previstas, sin traslado de mesas y con niveles históricos de participación. La actuación de la Procuraduría no se dirigió a constatar una ruptura del orden democrático, sino a evitar que los factores de riesgo llegaran a comprometerlo”.

La respuesta al derecho de petición cerró con una invitación a la Fundación para el Estado de Derecho, para que visitaran el “espacio institucional” que dispuso la Procuraduría General para conocer todas las actividades que se desarrollaron por medio de la estrategia Paz Electoral: la iniciativa que impulsó el procurador Eljach, el registrador Penagos y el excontralor Rodríguez con el objetivo de garantizar las elecciones en Colombia.