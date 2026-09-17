Gregorio Eljach habló del anuncio de Abelardo De La Espriella sobre protocolo para ingreso a universidades durante disturbios

El procurador Gregorio Eljach se pronunció acerca del anuncio que hace unos días hizo el presidente Abelardo De La Espriella sobre un nuevo protocolo para atender los disturbios que se presenten en las universidades.
En la última alocución, el máximo mandatario aseguró que la autonomía universitaria nunca estará por encima del orden público. En ese sentido, calificó como inaceptable lo que está ocurriendo en muchas instituciones cuando se presentan manifestaciones.
“La protesta pacífica ejercida dentro del marco de la Constitución y la ley será respetada y garantizada por mi Gobierno, pero el terrorismo, el vandalismo urbano, la destrucción de infraestructura y los ataques contra nuestra Fuerza Pública y la población civil no son protesta”, expresó.
“En Colombia hay una tradición de privilegio a la autonomía universitaria, pero eso no autoriza a nadie para que dentro de los recintos se cometan conductas ilícitas”: procurador Gregorio Eljach, tras anuncio del Gobierno De La Espriella. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/HroWaHaPdY— Revista Semana (@RevistaSemana) September 17, 2026
Ante esto, Eljach afirmó que es conveniente y oportuno que el debate sobre la autonomía universitaria se haga en todo el país. En esta discusión, según comentó, es necesario que estén todos los mimebros de la comunidad universitaria: estudiantes, profesores, directivos, etc.
“Es el punto de equilibro sobre hasta dónde va el concepto de universidad en toda la calidad que le concede la Constitución Política y hasta dónde debe llegar y puede llegar y se necesita que llegue la autoridad de la rama Ejecutiva”, manifestó.
El procurador general señaló que esto se debe dar especialmente en temas que estén relacionados con la seguridad, el orden público y temas penales, tal y como lo mencionó el jefe de Estado.
Asimismo, el funcionario recordó que si bien en Colombia hay una tradición de privilegio a la autonomía universitaria, esto no de vía libre a nadie para que dentro de estas instituciones se cometan conductas ilícitas.
“O que desde adentro del territorio se hagan ataques en contra de quienes representan la autoridad del Estado. Esa es la línea que hay que definir y eso obedece a una realidad nueva y a unas autoridades nuevas”, complementó.