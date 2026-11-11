Subsidiar el diésel solo hasta 2028, propuesta del director de Anif

Con el precedente de que será una discusión muy compleja, José Ignacio López, director del centro de pensamiento económico Anif, tocó un tema que lleva años sin que se le haya podido enfrentar: los subsidios al diésel.

El país lleva 8 años subsidiando ese combustible que, junto con la gasolina, causaron un enorme hueco en las finanzas públicas.

La dificultad para introducir un cambio a salido a la luz cada vez que se hace un intento. En parte, porque el sector transporte en Colombia se llenó de informalidad. “Lo que más abunda es lo que se llama ‘mi camión’, que no es otra cosa que una persona que maneja su propio vehículo, con unas rentabilidades bajas y un montón de problemas”, aseguró López.

En consecuencia, teniendo en cuenta que el transporte de carga utiliza diésel, esencialmente, como fuente energética para movilizar los vehículos, cada vez que se menciona un incremento se consolida una amenaza de estallido social.

Por ello, la propuesta que lanzó el director de Anif es de dar el paso y empezar a desmontar el subsidio al diésel.

El año para ello es el 2028, por lo cual, López planteó que se haga aumentando 100 pesos cada mes, lo que no sería un peso fuerte para el transportador, y, por lo tanto, reduciría el posible efecto, tanto económico como social.