María Clara Posada reaccionó a decisión de la JEP de llamar a audiencia pública al exsecretariado de las Farc

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó a audiencia pública a Rodrigo Londoño, más conocido como Timochenko, así como a otros exjefes de las Farc, para que reconozcan responsabilidad en reclutamiento de menores.

Tras el anuncio de la JEP, este miércoles 4 de noviembre, la senadora María Clara Posada cuestionó la demora de la JEP para citar a audiencia pública al exsecretariado de las Farc.

La JEP convocó a Timochenko y otros seis exjefes de las Farc para que reconozcan responsabilidad en reclutamiento de menores

La congresista del Centro Democrático dijo que “parece que solo trabajan bajo presión”.

“Después de 5 solicitudes de la Procuraduría y nuestras denuncias, por fin la Magistrada Lily Rueda de la JEP citó a las FARC a audiencia de reconocimiento de verdad por reclutamiento de menores. Parece que solo trabajan bajo presión. Lo increíble es que realicen la citación un año después de la primera solicitud de la Procuraduría. En paralelo, la misma Magistrada le permite a Sandra Ramírez acudir hoy a diligencia virtual para evitarle la incomodidad de darle la cara a las víctimas”, dijo puntualmente Posada a través de un mensaje en X.