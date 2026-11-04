Hombre arrojó ácido en la cara a su pareja y quiso culpar a un habitante de calle en Medellín

En Medellín, una mujer terminó con quemaduras de segundo grado en el 50 % de su cuerpo, comprometida la visión e intubada en una unidad de cuidados intensivos de la ciudad. La Fiscalía sostiene que el ataque habría ocurrido después de varios años de violencia física y psicológica.

Mujer fue quemada con químico en Medellín: su pareja habría intentado simular un robo

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a un hombre señalado de atacar con una sustancia química a su pareja sentimental, de 24 años, en Medellín. El procesado fue imputado por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, pero no aceptó los cargos. La medida de aseguramiento se mantendrá mientras avanza el proceso penal.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la agresión ocurrió el pasado 28 de octubre en el barrio Aranjuez, en el nororiente de la ciudad. Ese día, el hombre se movilizaba con la mujer en el taxi que conducía cuando detuvo el vehículo con el argumento de que presentaba una falla mecánica.

Sin embargo, según la versión recopilada por el ente acusador, el conductor se dirigió al baúl, sacó una sustancia química y se la habría arrojado a su expareja. La mujer sintió de inmediato un fuerte ardor en el cuerpo y tuvo dificultades para ver, por lo que le pidió que la llevara a un centro asistencial.

Mujer hospitalizada Foto: Getty Images

Lo que habría ocurrido después también quedó consignado en la investigación. El hombre accedió a trasladarla a un centro médico, pero presuntamente le exigió que dijera que la sustancia había sido lanzada por un habitante de calle. La Fiscalía señala que el procesado terminó reconociendo su responsabilidad en la agresión.

El dictamen de Medicina Legal estableció la gravedad de las lesiones. La víctima sufrió quemaduras de segundo grado en el 50 % de su superficie corporal, incluidas la cara y el tórax. Las heridas pusieron en riesgo su vida y comprometieron su visión, por lo que tuvo que ser internada en una Unidad de Cuidados Intensivos e intubada.

hospitalizada Foto: Getty Images

El expediente también recoge un antecedente de presuntas agresiones físicas y psicológicas durante varios años. Esa situación habría llevado a la mujer a terminar la relación sentimental. Aun así, el hombre la habría convencido de encontrarse con el argumento de conversar sobre asuntos relacionados con sus hijos menores de edad.

El señalado agresor también sufrió quemaduras durante el episodio y tuvo que recibir atención médica. Su captura se produjo después de que fuera atendido en un centro asistencial.

Las cifras detrás de los ataques con químicos

Este caso se suma a un registro de 111 ataques con ácido y otras sustancias químicas ocurridos en Antioquia durante los últimos seis años. De ese total, 32 se presentaron en Medellín, según un estudio del investigador Julián Uribe Gómez, elaborado con cifras de la Policía Nacional.

A escala nacional se contabilizaron 1.307 casos. Antioquia concentra el 8,5 % y ocupa el tercer lugar entre los territorios con más registros, detrás de Bolívar, con 307, y Bogotá, con 198.

Mientras tanto, el hombre permanecerá privado de la libertad por decisión judicial. La imputación por feminicidio agravado en grado de tentativa es provisional y su responsabilidad deberá establecerse durante el proceso penal.