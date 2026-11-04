Profesora acusa a directivo de colegio donde trabaja de golpearla y dañarle dos vehículos

Una denuncia contra un directivo docente encendió las alarmas en Medellín. Una profesora asegura que ha sido víctima de intimidaciones, agresiones físicas y daños a sus vehículos, hechos que también habrían afectado a sus familiares. Lo más grave de la denuncia sería un supuesto hecho de agresión física dentro de la misma institución.

El caso llegó a la Personería Distrital, que abrió una indagación previa para esclarecer lo ocurrido y determinar quién estaría detrás de las presuntas agresiones.

La aterradora historia de docentes que, por más de una década, abusaron de sus estudiantes en el Valle del Cauca

Según la denuncia pública, los episodios se habrían presentado en la urbanización Curazao, ubicada entre los barrios Aures 1 y Bello Horizonte, en la comuna 7 de Robledo. La mujer señala como presunto responsable a un funcionario vinculado a una institución educativa en el barrio Santo Domingo Savio.

Entre los hechos que expuso se encuentran intimidaciones verbales y daños a dos de sus bienes: un automóvil y una motocicleta. Sin embargo, uno de los señalamientos más delicados apunta a una presunta agresión física que habría ocurrido dentro de la misma institución educativa, cuando ella desempeñaba funciones administrativas.

La mujer sostiene que, pese a lo sucedido, las directivas no habrían tomado medidas frente al funcionario señalado. Por el contrario, según su versión, la decisión habría sido trasladarla a otro establecimiento educativo.

La Personería también revisará la respuesta del colegio

La entidad confirmó que inició una indagación previa para establecer las circunstancias de los hechos e identificar plenamente al presunto funcionario involucrado. Además, revisará las actuaciones de la Secretaría de Educación y de la institución educativa frente a las denuncias.

Yenny Teresita Serna Montoya, Personera delegada para la Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria, explicó que la mujer habría sufrido una agresión por parte del mismo funcionario y que, aparentemente, las directivas no habrían adoptado medidas frente a las irregularidades denunciadas.

La funcionaria también confirmó que, después de conocer los señalamientos, la docente fue trasladada a otra institución.

Por ahora, la actuación de la Personería se encuentra en una etapa preliminar. La entidad explicó que, una vez determine con claridad la calidad del sujeto disciplinable y establezca su identidad, evaluará si existen elementos para abrir una investigación disciplinaria formal.

El caso pone bajo revisión tanto las presuntas conductas atribuidas al funcionario como la respuesta institucional que habría recibido la denuncia. Mientras avanzan las actuaciones, la Personería señaló que busca garantizar los derechos de las mujeres víctimas de violencia y esclarecer lo ocurrido.