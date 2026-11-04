Se conocen detalles del caso de la colombiana que viajó a Noruega para casarse y terminó asesinada

En Carepa, Antioquia, una familia atraviesa un doloroso momento tras el asesinato de una de sus integrantes en Noruega.

Jaysulis Yanet Andrés Pérez, de 35 años, murió en ese país, según diferentes reportes de prensa, el 26 de octubre.

Vivis Marcela Reyes Pérez, hermana de Jaysulis, le contó al canal Teleantioquia que el 26 de octubre les llamaron desde la Policía noruega para informarles sobre la mala noticia.

El cadáver de la antioqueña fue hallado sobre una cama en la casa de su pareja, en la que estaban dos hijas menores de edad del hombre.

Panorámica de Carepa, Antioquia Foto: Créditos: Fontur / API

También que Jaysulis sostenía una relación desde hacía tres años con esa persona y que era la cuarta vez que viajaba a ese país nórdico, en esta ocasión, para contraer nupcias.

En Colombia, sus familiares, entre ellos su mamá y su hija de 16 años, esperan que el cadáver sea repatriado al término de la distancia para darle una digna sepultura.

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El Consulado en Oslo, la capital de ese país, según la Cancillería colombiana, ya estableció contacto con la Policía noruega, remitió copias de la cédula de ciudadanía y del pasaporte de la víctima para adelantar los trámites de la repatriación.

De hecho, la Policía noruega solicitó de manera oficial el apoyo del Consulado para ubicar a los familiares de la víctima en Colombia.

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“Como resultado de estas gestiones, desde la noche del jueves 29 de octubre el Consulado mantiene comunicación permanente con la familia, a la que brinda orientación y acompañamiento. Dado que la asistencia consular se presta a partir de las necesidades y solicitudes de las personas interesadas, los consulados permanecen atentos a cualquier requerimiento específico que los familiares consideren pertinente formular”, indicó la Cancillería.

La hermana de Jaysulis aseguró que si bien están buscando ayuda para repatriar el cuerpo, no se trata de pedir ayudas económicas.

Más bien, piden que los trámites de repatriación se agilicen y que la judicialización del responsable, que ya fue detenido, se dé.

Por ahora, en Carepa, pequeño municipio de unos 51 mil habitantes, esperan el cadáver para darle su último adiós.