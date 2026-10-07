Un fenómeno dejó al descubierto objetos que permanecieron ocultos durante más de 6.000 años bajo el hielo en Noruega

Durante miles de años, las montañas de Jotunheimen, en Noruega, conservaron bajo el hielo diversos objetos utilizados por antiguos cazadores. Estos elementos quedaron congelados y protegidos de la descomposición, convirtiendo la zona en una especie de cámara frigorífica natural que se encontraba oculta.

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Ahora, el retroceso del hielo está dejando al descubierto parte de estos vestigios. Durante tres semanas de trabajo en Kvitingskjølen, los arqueólogos del programa Secrets of the Ice recuperaron 48 flechas prehistóricas, entre ellas una punta de pizarra acompañada por fragmentos de su asta de madera, cuya antigüedad se estima entre 5.000 y 6.000 años.

La aparición de estos objetos no representa únicamente un hallazgo arqueológico, sino también una señal del acelerado retroceso del hielo que permaneció intacto durante miles de años. Cuando el programa Secrets of the Ice comenzó en 2006, la mayoría de las piezas recuperadas tenía menos de 2.000 años y eran frecuentes los objetos de época vikinga.

Sin embargo, dos décadas después, los arqueólogos encuentran cada vez más materiales de la Edad de Piedra y la Edad de Bronce, algunos con más de 6.000 años de antigüedad. De acuerdo con el gobierno del condado de Innlandet, esto se debe a que el deshielo está alcanzando capas de hielo cada vez más antiguas y, con ellas, los objetos que permanecieron preservados en su interior.

Las investigaciones de este año se concentraron en Langfonne, Storefonne y Hanklefonne, donde los arqueólogos recuperaron diversos objetos además de la antigua flecha de pizarra. Entre los hallazgos destaca una flecha completa de unos 3.600 años, con asta de madera y una punta elaborada con concha de mejillón de agua dulce, así como otras puntas fabricadas en hueso y hierro.

El retroceso del hielo está dejando al descubierto parte de estos vestigios. Foto: Getty Images/iStockphoto

La abundancia de armas de caza se explica por la importancia histórica de Langfonne como zona de caza de renos. Investigaciones anteriores han identificado en el lugar un registro arqueológico de unos 6.200 años, compuesto por flechas, huesos y astas encontrados alrededor de antiguas zonas de hielo.