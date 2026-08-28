Desastre en Nepal enciende las alarmas en Perú: científicos advierten sobre una amenaza que podría afectar a varias regiones

El desastre ocurrido el 26 de agosto en la zona del Langtang Lirung, entre Nepal y el Tíbet, se originó tras el desprendimiento de una enorme masa de hielo y roca que descendió por el valle y provocó flujos de escombros e inundaciones. El material recorrió cerca de 100 kilómetros y dejó un saldo de más de 400 personas fallecidas.

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Según las primeras investigaciones del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el fenómeno no fue causado por un terremoto, como se creyó inicialmente. El colapso del glaciar produjo por sí mismo una señal sísmica equivalente a un sismo de magnitud 5,2, mientras el hielo, el agua y las rocas arrastraban más material a su paso hasta convertirse en un flujo destructivo que alcanzó poblaciones.

Sin embargo, la tragedia en Nepal ha encendido las alertas en Perú, debido a la presencia de miles de lagunas de origen glaciar. Según un estudio del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM), el país cuenta con 8.466 lagunas glaciares, de las cuales 528 presentan algún grado de riesgo de desborde y 58 tienen un nivel muy alto de peligro.

El Tíbet y Nepal sufrieron graves afectaciones, destrucción de carreteras e inundaciones de poblaciones situadas ladera abajo. Foto: AFP

“Tenemos dos grandes tipos de peligros glaciares. Unos son los desbordes de lagunas glaciares y otros son las avalanchas de gran magnitud que pueden generar aluviones. En el caso de Nepal, lo que ocurrió es este segundo caso, una gran avalancha que generó un aluvión, semejante a lo que ocurrió en Yungay”, señaló Paola Moschella Miloslavich, directora de investigación en glaciares del INAIGEM, en diálogo con La República.

Sin embargo, el fenómeno registrado en Nepal no fue un desborde de una laguna glaciar (GLOF). Se trató del desprendimiento y colapso de una gran cantidad de hielo y roca que, al desplazarse montaña abajo, terminó convirtiéndose en un aluvión. Este tipo de evento representa una amenaza para algunas zonas del nevado Huascarán, donde existe preocupación por la estabilidad de las masas glaciares.

El Huascarán en Perú, es la montaña más alta de ese país Foto: Getty Images / Juan Napurí / EyeEm

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El riesgo más grande para Perú está relacionado con las lagunas glaciares y la posibilidad de que se produzcan desbordes. La Evaluación Nacional de Lagunas Glaciares con Riesgo de Desborde 2024, elaborada por INAIGEM, realizó por primera vez una clasificación a nivel nacional que considera tanto las características que podrían favorecer un desborde como la población y las viviendas ubicadas en las zonas que resultarían afectadas.

Para establecer los niveles de riesgo, los especialistas analizaron información del Inventario Nacional de Glaciares y Lagunas de Origen Glaciar, registros históricos de desbordes, imágenes satelitales y diferentes escenarios mediante árboles de decisión. Estos datos también fueron complementados con la evaluación de expertos para determinar cuáles son las zonas que requieren mayor atención.

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Frente a esto, el estudio identificó 528 lagunas con algún nivel de riesgo, equivalentes aproximadamente al 6% del total de lagunas glaciares del país. Áncash concentra la mayor cantidad, con 169, seguido de Lima, con 96; Cusco, con 76; Puno, con 72; Junín, con 53; Huánuco, con 31; Pasco, con 24, y Arequipa, con seis. Además, existe una laguna ubicada entre los departamentos de Huánuco y Lima.

La situación es más preocupante en las 58 lagunas clasificadas con riesgo muy alto, distribuidas en seis departamentos y con una concentración del 45% en Áncash. Sin embargo, esta categoría no significa que un desborde sea inminente, ya que el nivel combina la vulnerabilidad de las lagunas con la cantidad de personas y viviendas que podrían estar expuestas. El objetivo principal es identificar los lugares donde deben priorizarse los estudios, las obras de protección y los sistemas de prevención.