Tragedia en Nepal: el video que muestra cómo se habría originado la avalancha

Las tragedias provocadas por fenómenos naturales durante las últimas semanas mantienen en alerta a las autoridades de distintos países. Uno de los hechos más recientes que ha causado conmoción ocurrió en Nepal, donde una súbita crecida del río Bhotekoshi arrasó zonas pobladas e infraestructura y dejó cientos de víctimas.

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En un primer balance, las autoridades reportaron más de 160 personas fallecidas y numerosos desaparecidos. Posteriormente, las cifras aumentaron y se estableció que la emergencia habría dejado al menos 300 muertos y más de 1.300 desaparecidos.

Una de las principales hipótesis apunta al desprendimiento de una enorme masa de hielo de un glaciar ubicado en una zona montañosa del Himalaya. El material habría caído hacia el valle y, al entrar en contacto con el cauce del río, desencadenó una poderosa corriente de agua, hielo, rocas y sedimentos.

Una simulación explica cómo el hielo, las rocas y el agua arrasaron un valle en Nepal. Foto: AP Photo/Niranjan Shrestha

Frente a las dudas sobre cómo se produjo el desastre, una simulación difundida en redes sociales muestra la posible secuencia de los acontecimientos. El video, compartido por la cuenta de X @OdakTV1, recrea con inteligencia artificial el momento en el que una masa de hielo se desprende de la montaña y genera un desplazamiento de material hacia el valle.

El desprendimiento habría movilizado grandes bloques de hielo, piedras y sedimentos que terminaron incorporándose al río. La acumulación de estos elementos incrementó la fuerza de la corriente, que descendió rápidamente por el valle y arrasó con todo lo que encontró a su paso.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el desastre habría sido provocado por dicho colapso de un glaciar ubicado río arriba y no estaría relacionado con un terremoto.

Las autoridades nepalíes mantienen las labores de búsqueda y rescate en las zonas afectadas, con miles de policías y equipos de emergencia desplegados para localizar a las personas desaparecidas y atender a los damnificados. El Gobierno también ha reforzado la respuesta humanitaria mediante helicópteros y equipos terrestres.

La emergencia tuvo además repercusiones en el territorio chino. Según información de Europa Press, las autoridades reportaron tres fallecidos y cerca de 560 personas desaparecidas, entre ellas aproximadamente 260 extranjeros. Mientras continúan las labores de rescate, los equipos de emergencia trabajan para establecer la magnitud total de los daños y localizar a quienes aún permanecen desaparecidos.