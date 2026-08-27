¿Cómo limpiar correctamente una tostadora? El truco para eliminar las migas y los restos de comida sin dañarla

La tostadora es un electrodoméstico de uso frecuente que puede acumular con facilidad migas de pan y restos de alimentos en su interior. Si estos residuos no se retiran periódicamente, podrían interferir con el buen funcionamiento del aparato y aumentar la necesidad de realizar una limpieza más cuidadosa.

La freidora de aire vuelve a sorprender: estudio científico reveló un beneficio inesperado que muchos pasan por alto

A diferencia de otros elementos del hogar, para limpiar una tostadora no es necesario recurrir a productos como el vinagre, bicarbonato ni otros insumos líquidos. Las migas pueden retirarse mediante un método sencillo y seguro que permite limpiar el interior sin mojar el electrodoméstico y reducir el riesgo de daños.

¿Cómo limpiar adecuadamente una tostadora?

De acuerdo con las recomendaciones compartidas por el blog Crompton, antes de comenzar la limpieza, lo primero es desenchufar la tostadora y comprobar que esté apagada. Si fue utilizada recientemente, debe dejarse enfriar por completo para evitar quemaduras al entrar en contacto con las partes metálicas o las resistencias.

Las tostadoras emiten ondas electromagnéticas que afectan la señal Wifi en una casa. Foto: Getty Images/Image Source

Después, se deben retirar los componentes extraíbles, como la bandeja recogemigas en las tostadoras convencionales o las rejillas en los hornos tostadores. Estas piezas pueden sacarse con cuidado para facilitar la limpieza y eliminar los residuos acumulados.

Para retirar las migas del interior, los expertos recomiendan colocar la tostadora sobre un cubo de basura o el fregadero y sacudirla suavemente, esto con el fin de desprender los restos más grandes sin ejercer demasiada fuerza sobre el electrodoméstico.

Por su parte, el interior debe limpiarse con cuidado utilizando un paño ligeramente húmedo o una brocha para alcanzar los espacios más difíciles. También pueden emplearse soluciones suaves, evitando siempre productos químicos agresivos y materiales abrasivos que puedan deteriorar las resistencias o las superficies internas.

Las bandejas y rejillas extraíbles pueden lavarse por separado con agua tibia y jabón para platos. Foto: Getty Images

Además, las bandejas y rejillas extraíbles pueden lavarse por separado con agua tibia y jabón para platos. Si presentan suciedad adherida, pueden dejarse en remojo durante unos minutos, enjuagarse y secarse completamente antes de volver a colocarlas. El exterior y el cable pueden limpiarse con un paño húmedo y, posteriormente, pulirse con uno de microfibra seco.

Finalmente, la tostadora debe permanecer ventilada hasta que esté completamente seca antes de volver a conectarla. Los expertos recomiendan realizar esta limpieza al menos una vez por semana, aunque la frecuencia puede variar según el uso del electrodoméstico. Además, ante cualquier derrame o acumulación repentina de residuos, es conveniente limpiarla de inmediato.