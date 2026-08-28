Dos turistas en Nepal sufrieron un calvario al quedar atrapados ocho horas: “La carretera desapareció”

Dos turistas vivieron momentos de angustia en Nepal luego de quedar atrapados en una carretera afectada por una violenta inundación que golpeó varias zonas del país. Giovanni Fassini, de 42 años, y su amigo Marco Lombardi, de 26, intentaban regresar a Katmandú para tomar un vuelo de vuelta a Italia cuando el camino quedó prácticamente destruido.

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Los dos viajeros, originarios de Brescia, estaban en Nepal desde el 14 de agosto y habían salido de Pokhara en autobús rumbo a la capital. Sin embargo, el trayecto por la Prithvi Rajmarg se convirtió en una experiencia inesperada cuando encontraron grandes cantidades de lodo y agua sobre la carretera.

“Íbamos a coger el avión que nos llevaría a casa”, contó Fassini, quien explicó que, a mitad del recorrido, el panorama cambió por completo. “A mitad de camino, la carretera se convirtió en una especie de brazo lateral del río”, relató.

La situación se complicó debido al crecimiento del río Trishuli, que terminó bloqueando varios tramos de la vía. El autobús en el que viajaban permaneció detenido durante aproximadamente ocho horas, mientras maquinaria pesada intentaba retirar el lodo y despejar el camino.

Fassini describió el panorama como “desastroso”, con pueblos aislados, puentes derrumbados y carreteras que ya no podían ser transitadas con normalidad. Además, la incertidumbre aumentaba porque resultaba difícil saber qué partes de la carretera seguían siendo seguras.

“Era difícil para los conductores de autobús o incluso para los de carro determinar qué secciones eran transitables y cuáles no”, explicó el turista.

La emergencia se produjo después de una repentina inundación en los valles del Himalaya, cerca de la frontera entre Nepal y China.

Una de las hipótesis apunta a que el desprendimiento de una parte de un glaciar provocó un deslizamiento de tierra que bloqueó el río Lhende. Luego de esto, el agua acumulada habría provocado el colapso de una represa natural.

Debido a que se era imposible continuar por carretera, los dos italianos decidieron regresar a Pokhara y buscar una alternativa aérea para llegar a Katmandú. Su situación fue comunicada al Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, que siguió de cerca el caso.

Finalmente, los viajeros lograron regresar a Pokhara durante la noche. Ninguno resultó herido, aunque Fassini expresó preocupación por las comunidades cercanas a la frontera con el Tíbet, donde se reportaron numerosas víctimas.

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El vuelo que tenían reservado hacia Milán fue cancelado, por lo que ahora deberán buscar otra conexión para regresar a su país.

“A las 21:30, hora local, llegamos sanos y salvos al lugar desde donde habíamos partido esta mañana”, contó Fassini. Luego de superar el difícil trayecto, solo espera que el viaje pueda terminar pronto: “Esperamos poder volver por fin a casa”, concluyó.