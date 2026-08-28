El error común que cometen los viajeros al escoger un hotel ‘all inclusive’, según revista de turismo internacional

El error más común en los hoteles All inclusive (todo incluido) no tiene que ver con el dinero ni con el equipaje, sino con no revisar con anticipación todo lo que realmente incluye la estadía.

Revista Travel + Leisure expone y advierte estafa disfrazada de viajes lujosos: así puede evitar caer en la trampa

Muchos viajeros llegan pensando que solo tendrán acceso a comida, bebidas y piscina, y terminan descubriendo demasiado tarde que el hotel también ofrece restaurantes especializados, actividades deportivas, clases de ejercicio, tratamiento de spa y entretenimiento.

Desde la experiencia de los trabajadores de estos establecimientos, esta falta de información puede convertirse en una oportunidad perdida.

De hecho, David Rodríguez, gerente general del Hotel Riu Palace Pacífico, en Puerto Vallarta, explica que una de las frases que más escuchan al finalizar las vacaciones es: “Ojalá lo hubiera sabido antes”.

Para evitar que eso ocurra, los viajeros pueden tomar algunas medidas sencillas antes de llegar:

Revisar qué incluye la reserva: conviene comprobar qué restaurantes, actividades y servicios están incluidos en el precio pagado.

conviene comprobar qué restaurantes, actividades y servicios están incluidos en Consultar la programación: algunos resorts ofrecen entretenimiento nocturno, clases de fitness y experiencias durante toda la semana.

algunos resorts ofrecen entretenimiento nocturno, clases de fitness y Reservar con anticipación: ciertos restaurantes, tratamientos o actividades pueden tener cupos limitados.

ciertos restaurantes, tratamientos o actividades pueden tener cupos limitados. Comparar las opciones disponibles: conocer la oferta permite organizar mejor los días sin perder tiempo una vez en el destino.

Rodríguez recomienda consultar la oferta gastronómica y de actividades antes de viajar. Así, algunas experiencias que sean prioritarias pueden quedar aseguradas y el visitante puede dedicar más tiempo a descansar.

La planificación también puede ser útil para quienes viajan en temporadas de alta demanda. Dana studebaker, vicepresidenta de marketing de marcas de consumo de Cheap Caribbean Vacations, señala que los resorts populares, los vuelos directos y determinadas categorías de habitaciones pueden agotarse rápidamente.

Reservar con tiempo, por tanto, puede significar contar con más alternativas y, en algunos casos, conseguir mejores precios.

Sin embargo, planificar no significa convertir las vacaciones en una agenda llena de compromisos. Parte del atractivo de viajar está precisamente en dejar espacio para la improvisación. por eso, también puede ser buena idea reservar una tarde para salir del resort, conocer los alrededores, probar comida típica o acercarse a las tradiciones locales.

El propio Rodríguez considera importante que los visitantes se sumerjan en el destino. Para él, conocer las costumbres, disfrutar la gastronomía, disfrutar la gastronomía regional y actuar con respeto puede enriquecer mucho la experiencia.

Estos son los tres hoteles de Bogotá que fueron reconocidos entre los 10 mejores de Latinoamérica, según Travel + Leisure

En definitiva, el consejo para quienes eligen un resort todo incluido es sencillo: no asumir que ya conocen todo lo que pagaron. Revisar los servicios antes de viajar puede evitar arrepentimientos y permitir que cada jornada se aproveche mejor.

El tiempo dedicado a organizar el viaje puede parecer poco frente a unas vacaciones completas, pero esa preparación puede marcar la diferencia entre simplemente hospedarse en un resort y disfrutar realmente de todo lo que ofrece.