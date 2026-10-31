Cúcuta, bajo el asedio de los criminales: así se vive en una de las ciudades más peligrosas de Colombia

Cúcuta fue militarizada. Más de 500 hombres de las Fuerzas Militares y de Policía se encuentran apostados en las calles de esa ciudad fronteriza con Venezuela para brindar sensación de seguridad a la población, acosada por la extorsión, los hurtos, los sicariatos, como el del precandidato a la alcaldía Miguel Castellanos, y los atentados terroristas.

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No obstante, la potente imagen de militares vestidos de camuflado, ataviados con chalecos antibala, cascos blindados y armas largas no es nueva.

En mayo, habitantes de la ciudadela Atalaya se sorprendieron al ver, dicen ellos que por primera vez, cómo los militares patrullaban las calles de la Primera Etapa, los Comuneros, Chapinero y Antonia Santos.

Sin embargo, esa no es la única zona de la ciudad afectada por las organizaciones delincuenciales. Las mafias se riegan por las calles, los barrios y las trochas que llevan a Venezuela como ejércitos de hormigas moviendo droga, oro ilegal y personas que buscan regresar a ese país, luego de que el Gobierno de Donald Trump les cerrara las fronteras y pusiera al ICE a buscarlos en Estados Unidos para enviarlos a terceros países en África o Centroamérica.

Militares recorren las calles de Cúcuta para restablecer el orden público. Foto: AFP

El anillo vial, ampliado y supuestamente modernizado hace un par de años, es sinónimo de terror. Los cucuteños lo saben. Evitan transitarlo para no ser blanco de los baches instalados por las bandas dedicadas al hurto; para no ser presas de la delincuencia en medio de la oscuridad que campea en ese importante eje vial.

En la zona occidental de esta vía que atraviesa a Cúcuta, como la Circunvalar a Bogotá, cayó víctima de los sicarios el precandidato a la alcaldía Miguel Castellanos. El lugar, cerca de su casa y del batallón de esa ciudad, es descrito como un sitio oscuro, siniestro, aterrador.

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Los responsables, la gente lo sabe: Clan del Golfo, Ejército de Liberación Nacional (ELN), frente 33 de las disidencias de las Farc, el Tren de Aragua, Los AK-47, la Familia P, Los Turcos, Los Mexicanos y Los de la F, organizaciones delincuenciales que están documentadas en informes de investigación judicial conocidos por SEMANA.

Entre ellos se matan, se ayudan y han sembrado el miedo en la población, que siente incluso que ir al centro, a barrios como el Galán, a trabajar, es sinónimo de peligro.

Todos tienen un eje que los conecta: el tráfico de drogas.

Abelardo De La Espriella ordenó la militarización de Cúcuta ante los recientes hechos de violencia, como el asesinato de Miguel Castellanos, exsecretario de Gobierno de la capital de Norte de Santander. Foto: AFP

Por ejemplo, una autoridad de amplio poder en la ciudad, que se niega a dar su nombre en público por la vulnerabilidad que representa exponerse, explicó las alianzas y las transacciones tipo outsourcing de la guerrilla del ELN con Los Turcos para mover narcóticos.

Pero también se dedican a la extorsión, como lo hace la banda Los AK-47, que ha lanzado explosivos a establecimientos comerciales que se niegan a pagarles la llamada vacuna.

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Rolnar Sanabria, exfiscal venezolano y ahora abogado domiciliado en Estados Unidos, se ha encargado de recopilar las acciones del Tren de Aragua y de cómo estos les cobran a los migrantes venezolanos que buscan regresar a su país tras fracasar en su llegada a Estados Unidos; solamente a cambio de dinero prometen dejarlos pasar tranquilamente por las trochas.

Y el frente 33, que en su disputa con el ELN incluso ha importado sicarios desde Medellín para enfrentar el poder de esta última guerrilla en el Catatumbo, asesinando a líderes sociales, campesinos y hasta integrantes de esa organización.

El movimiento de asesinos a sueldo en la ciudad es una de las grandes

preocupaciones. Solamente este año, según la Policía, fueron detenidos 53 presuntos sicarios pertenecientes a estas estructuras criminales.

Cúcuta enfrenta un nuevo ciclo de violencia. Foto: ADOBE STOCK

El desafío no es pequeño. Cúcuta, durante años, ha sido incluida en la lista de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Por los 424 homicidios registrados el año pasado, una tasa de 41,64 por cada 100.000, apareció a comienzos de 2026 como la número 28.

A pesar de que las calles provocan escozor a los cucuteños, las cifras de la Policía Metropolitana indican otra cosa. La cifra de homicidios este año ha caído, pues, según datos conocidos por SEMANA, se pasó de 265 asesinatos en 2025 a 237 casos en lo que va de 2026.

Ese resultado lo atribuyen las autoridades a las acciones como las del jueves 29 de octubre, cuando la ciudad fue militarizada, a los operativos y los allanamientos. No en vano se ha ejecutado en esa capital la mayor cantidad de diligencias contra la delincuencia.

Es más, para este fin de semana, la Alcaldía decretó restricciones con miras a ponerles freno a los motociclistas, que, vestidos de Halloween, pueden representar un peligro. El jueves y ayer viernes tuvieron prohibido circular entre las 8:00 p. m. y las 5 a. m.

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Esa restricción se extendió para hoy, desde las 11:00 p. m., y el domingo, nuevamente desde las 8:00 p. m.

La medida, aseguró una mujer con la que habló este medio, puede llegar a ser inútil. “Es que en Cúcuta nadie usa casco; es más, es raro ver a alguien con casco, con chaleco. Acá la gente vive en ambiente de pueblo, hace lo que quiere y, si pasan por el lado de un policía, pues no le hacen caso o hasta el mismo policía evita meterse en problemas”, indicó. Para ella, en la ciudad no impera la ley. Recuerda los crímenes como si le hubieran tocado todos. Ese parece ser un denominador común entre los cucuteños.

Indepaz ha documentado que en Cúcuta se han cometido cinco masacres este año, con un saldo de 15 personas muertas: el 6 de enero, el 23 de abril, el 3 de mayo, el 8 de junio y el 15 de agosto.

Miguel Castellanos, precandidato a la Alcaldía de Cúcuta, asesinado. Foto: Redes sociales

Fueron asesinados funcionarios de la Policía, del Inpec y ciudadanos del común. El 18 de febrero, en el anillo vial oriental, un convoy de la Policía fue atacado y en medio del tiroteo murió el subintendente Luis Jesús Sarmiento, y ha habido atentados terroristas a sedes policiales, como el de agosto, en el que lanzaron explosivos al comando de Policía de Norte de Santander, dejando diez uniformados y tres ciudadanos lesionados.

De ahí que las palabras del presidente Abelardo De La Espriella den un respiro. “Cúcuta y Norte de Santander no están solos. ¡No cederemos un solo centímetro de nuestra patria al terrorismo!”, dijo el mandatario.

El jefe de Estado les ordenó al ministro de Defensa, Jorge Mora, y a la cúpula de las Fuerzas Militares y de Policía proteger a la población y enfrentar a las estructuras criminales que amenazan la tranquilidad de esa región. Anunció que desde el 3 de noviembre esa medida estará acompañada por el despliegue de la campaña Esparta y del Bloque Operacional de Seguridad Urbana (Bosur), con el fin de recuperar el control territorial, desarticular las estructuras criminales, golpear sus finanzas y llevar ante la justicia a los responsables de la violencia.

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Algunos lo aplauden, otros piden algo más: inversión. Cúcuta, fuera de aparecer como una de las ciudades más peligrosas del mundo, es una capital donde conseguir empleo formal es cada vez más difícil, lo que la convierte en un caldo de cultivo para los grupos criminales.

Tristemente, aparece en el número 11 de la tabla de 23 ciudades principales en desocupación, según el Dane, además con una tasa de informalidad del 61,9 por ciento, empatada con Riohacha y solamente por debajo de Sincelejo, que tiene un 65,2 por ciento.

Esta historia se repite desde que los contrabandistas imperaban en esta ciudad, de la guerra de los narcos por controlarla y que está en la memoria de los expertos en seguridad.

Dominarla fue el deseo del Loco Barrera, de Comba, de alias Jabón y también de Carlos Mario Jiménez, Macaco. En procesos de Justicia y Paz se registra que este último fue capturado por la conformación de las Águilas Negras, el primer grupo de paramilitares que sembró el terror en sus calles tras la desmovilización de las AUC.