Un nuevo ataque terrorista se registró durante la mañana de este martes 27 de octubre en el sector conocido como Escobal, cerca del puente internacional Francisco de Paula Santander en la frontera entre Colombia y Venezuela, dejando a tres personas heridas, entre ellos, policías.

Se conoce el motivo por el que Miguel Castellanos iba sin escolta en el momento del ataque: fue asesinado a disparos en Cúcuta

Los moradores de la zona aseguraron que escucharon un fuerte estruendo en este punto de Norte de Santander, por lo que las autoridades activaron todos los protocolos requeridos en estos casos. La ciudadanía vivió momentos de pánico y los heridos fueron trasladados hasta centro asistenciales cercanos.

El usuario Manolesco en su cuenta en la red social X, escribió: “¿Qué está pasando en Cúcuta? Acaban de activar una carga explosiva junto al puente internacional Francisco de Paula Santander que comunica con Ureña (Venezuela). Hay personas heridas. Al lado queda el colegio Padre Luis Variara, donde a esta hora hay decenas de niños. ¡Por Dios!“.

El abogado Gabriel Escobar también se pronunció: “Que miedo lo que pasa en Cúcuta. Hace dos meses cambiaron al comandante de la Policía y NADIE lo conoce, no sale del comando. No hay operativos, no hay nada y la gente tiene miedo de salir a las calles. Personas llamando llorando a Caracol Radio diciendo que no aguantan más y que la violencia se ha incrementado, no hay comercio, no hay empleo. Los jóvenes se están yendo. Duro”.

En videos circulan por medio de la redes sociales se logra ver cómo las personas y uniformados auxilian a uno de sus compañeros subiendolos a una patrulla de la Policía para su traslado a un centro médico.

La situación de orden público en Norte de Santander sigue siendo compleja porque este hecho fue antecedido por el asesinato de Miguel Castellanos por parte de sicarios que le dispararon en varias oportunidades durante la noche del lunes 26 de octubre.

El político nacido en Toledo, Norte de Santander, fue baleado en la noche de ayer lunes, 26 de octubre, en el anillo vial occidental, en el barrio El Pórtico.

Fuentes consultadas por SEMANA aseguraron que el exsecretario de Gobierno de Cúcuta, que ya aparecía en el partidor de las elecciones del próximo año a la Alcaldía de esa ciudad, fue víctima de un plan criminal por medio del cual los delincuentes simularon un accidente.

Asesinaron a Miguel Castellanos, precandidato a la alcaldía de Cúcuta

Todo ocurrió en esa vía caracterizada por ser oscura, ubicada a apenas 300 metros de su casa y a 500 metros del Batallón de Cúcuta, cuando Castellanos regresaba de recoger a su hijo de 12 años de un centro educativo.

Además, las condiciones en que Castellanos le pidió a su escolta antes de ir a recoger a su hijo que se marchara, que se fuera para su casa, a pesar de haber recibido amenazas en el pasado de peligrosas bandas como los Ak-47, el Tren de Aragua y la Familia P.