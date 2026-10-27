Las autoridades de Bucaramanga informaron sobre la captura de dos menores de edad que estarían involucrados en el asesinato de un comerciante en el Centro Comercial San Andresito La Isla, en Bucaramanga. Los uniformados interceptaron a los sospechosos momentos después del crimen.

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De acuerdo con el informe oficial, la situación se dio sobre las 2:15 p. m. de este lunes, 27 de octubre. Los presuntos responsables habrían cometido el delito con la ayuda de un arma de fuego, usada para matar a la víctima.

El afectado sería un hombre de 34 años de edad, quien recibió seis disparos en el momento, los cuales le costaron la vida. Al parecer, el perjudicado se encontraba trabajando dentro de un local de zapatos del centro comercial cuando ocurrió el hecho.

Tras el acontecimiento, los menores se habrían dado a la fuga. Sin embargo, las autoridades resaltaron que reaccionaron rápidamente, lo cual permitió que se interceptara a los sospechosos momentos después de que se dieran a la fuga.

La Policía Nacional logró la aprehensión de los dos sospechosos, que serían dos jóvenes de 17 años. Asimismo, durante el procedimiento se realizó la incautación de la presunta arma de fuego con la que se cometió el crimen; se trataría de un revólver calibre 38 con seis cartuchos percutidos.

Los uniformados aclararon que los autores materiales del hecho quedaron a disposición de las autoridades correspondientes. Además, se siguen adelantando las investigaciones para esclarecer los motivos del delito.

En el comunicado, se destacó que la víctima del crimen registraba antecedentes penales por hurto calificado, lesiones personales, fuga de presos, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes e inasistencia alimentaria.

Se espera que con el transcurso de los días se esclarezca la causa del asesinato y se entreguen nuevos detalles de la situación.

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Por su parte, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Portilla, se refirió a este acontecimiento en sus redes sociales. “En tiempo récord, la Policía aprehendió a los dos menores señalados del ataque armado en un centro comercial. Un arma de fuego y la motocicleta fueron incautadas”, afirmó el mandatario.

Además, el funcionario destacó que esta detención se dio gracias al Plan Avispa, que actualmente se realiza en la ciudad con el fin de mitigar la criminalidad. Las autoridades invitaron a la ciudadanía a comunicarse por los canales oficiales en caso de tener conocimiento de este tipo de hechos.