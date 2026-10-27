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Le dicen en vivo a Abelardo De La Espriella lo que tiene que hacer por crisis de violencia en Cúcuta: “No es fácil”

Tras el asesinato de un precandidato y varios hechos de violencia, le enviaron un mensaje al jefe de Estado.

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Redacción Debate
27 de octubre de 2026 a las 12:35 p. m.
Presidente Abelardo De La Espriella y cómo quedó la zona tras el atentado en Cúcuta.
Presidente Abelardo De La Espriella y cómo quedó la zona tras el atentado en Cúcuta. Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: AFP

Es compleja la situación de inseguridad y violencia que se vive en Cúcuta y en Norte de Santander, donde los grupos armados y las bandas delincuenciales mantienen atemorizados a la población.

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El más reciente hecho cobró la vida de Miguel Castellanos, precandidato a la Alcaldía y exsecretario de Gobierno. La víctima se desplazaba por una carretera cuando una moto lo chocó, el político se bajó y fue en ese momento que le dispararon.

El exsenador Carlos Fernando Motoa habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y, en vivo, le mando un mensaje al presidente Abelardo De La Espriella sobre lo que, desde su perspectiva, se debe hacer ante esta compleja situación.

El procedimiento incluyó la interceptación de una lancha rápida y la captura de tres personas.
Presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Colprensa - Catalina Olaya

“Lo que está ocurriendo es consecuencia de lo que viene sucediendo en otras regiones como Valle del Cauca. Todo está ligado a unas causas estructurales que son: la cultura de la ilegalidad, alianzas entre actores políticos y grupos criminales y lo que se generó a raiz de la política de paz total”, comentó.

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El excongresista aseguró que el abandono del Estado se está viendo reflejado en estas acciones delincuenciales. Además, apuntó que el problema de la frontera con Venezuela incrementa todo esto.

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Por lo mismo, le hizo un llamado al presidente y al Gobierno para que en esta zona del país se decrete conmoción interior. “Se requiere porque en Norte de Santander está en amenaza permanente el derecho a la vida, a la libre circulación, al trabajo”, dijo.

“Es una situación en donde tiene que intervenir directamente el Estado, no como lo hizo la administración Petro. (...) Yo creo que se debe aprovechar este nuevo contexto, ya no está Nicolás Maduro, se puede buscar intermediación con Estados Unidos y ejercer un control real de la frontera”, agregó.

Atentado en Cúcuta
Imágenes de lo que dejó el más reciente atentado en Cúcuta. Foto: AFP

Motoa afirmó que siempre se repiten las recompensas y los consejos de seguridad, pero esto no ha ayudado a que el contexto cambie y pare la violencia. “No hay prevención, no hay apoyo de la inteligencia militar y Policía para evitar que Cúcuta siga sumergida en el caos”, complementó.

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Por su parte, el exsenador Alejandro Carlos Chacón reconoció que “no es fácil” atender lo que está sucediendo en esta región, la cuál, según él, a lo largo de los años se ha visto abandonada en cuanto a inversiones sociales, pese a los anuncios que se hacen.

Yo creo que el presidente tiene una gran tarea, pero no es fácil en poco tiempo tratar de hacerlo. Lo mejor que está haciendo es darle confianza a la Fuerza Pública de que él está ahí y los está acompañando”, apuntó.

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El también abogado señaló que esto ayuda a que los integrantes se llenen de ánimo y pierdan el temor que se mantuvo en muchos casos durante los últimos cuatro años por el poco acompañamiento que tuvieron por parte del gobierno Petro.

Chacón hizo algunos recuentos de hechos de violencia que se han venido presentando en los últimos meses y que dejan en evidencia el complejo panorama que hay. “Esto viene cada vez más grave, pero yo creo que el presidente está dando unos mensajes claros de contundencia y de seguridad”, expresó.

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Se necesita también el fortalecimeinto de la Fuerza Pública, que haya más Policía, más Ejército y más inteligencia, yo creo que eso es fundamental”, complementó.