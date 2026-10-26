Advierten en vivo por qué el petrismo se opone a que el Gobierno de Abelardo De La Espriella acuda al FMI: “Los emociona”

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella está buscando opciones para enfrentar la difícil crisis fiscal que se tiene en el país por lo hecho durante los cuatro años que duró la anterior administración.

El Ejecutivo ya anunció que en los próximos días llevará al Congreso la ley de rescate fiscal, pero sigue mirando otras posibilidades. Una de ellas, por ejemplo, es acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI), pero esto ha sido cuestionado por sectores de la oposición.

Óscar Darío Pérez, representante a la Cámara por el Centro Democrático, habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y, entre otras cosas, contó por qué cree que al petrismo no le gusta la idea del FMI.

“Ellos dicen que cuando uno acude al FMI, allá ponen tantas condiciones que lo que ocasiona es que la gente pierda derechos, porque aquí consideran derechos que todo el mundo tenga subsidios a todo. (...) La palabra subsidio los emociona”, dijo.