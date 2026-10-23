Jota Pe Hernández le advierte en vivo a Levy Rincón lo que le puede pasar por insultar a la primera dama: “No es cualquiera”

Jota Pe Hernández junto a otros congresistas denunciaron penalmente en la Fiscalía al activista de izquierda, Levy Rincón, por la forma en la que se ha referido a la primera dama, Ana Lucía Pineda, especialmente señalándola de quedarse con el dinero que se donó para atender la emergencia por el terremoto.

Ante esto, el influencer no se quedó callado y, muy a su estilo, respondió por medio de su cuenta de X. “JP Hernández y otros 24 estúpidos que se hacen llamar senadores me pusieron una denuncia dizque porque no se le puede pedir a la señora Ana Lucía Pineda que diga dónde está la plata de las donaciones”, escribió.

Hernández habló en SEMANA y le contestó a Rincón, además que le advirtió lo que le puede pasar si sigue con estos pronunciamientos en contra de la esposa del presidente Abelardo De La Espriella.

“Eso está ocurriendo en contra de la primera dama, que representa a todas las mujeres de Colombia. Si la fiscal general, que es una mujer, nos escucha a los 25 senadores y toma cartas en el asunto, yo creo que las mujeres en Colombia van a recibir un mensaje bastante importante”, dijo.

Jota Pe Hernández dijo saber algo del influenciador Levy Rincón: “hay mucha gente, lo sé”

El congresista aseguró que esta puede ser la oportunidad para marcar un “precedente” y que todo aquel que quiera violentar a una mujer, independientemente de la forma que sea, lo piense dos veces antes de hacerlo.

De igual forma, dejó en claro que Levy Rincón no es “cualquier persona”, ya que es un líder digital que tiene un gran alcance con el que influencia a otros.

Jota Pe Hernández, Ana Lucía Pineda y Levy Rincón. Foto: FOTO1: SEMANA/FOTO2 Y 3: AUTOR ANÓNIMO.

De hecho, recordó también algunos mensajes que este influencer ha tenido en contra del presidente De La Espriella, en los que ha hablado de parar el país. Por lo mismo, sostuvo que la consecuencia de todo esto tiene que ser una sola: “Es importante que el que sea detenida sea él”.

Sobre por qué no incluyeron a Matador en esta denuncia, teniendo en cuenta que también lo han acusado de calumniar a Ana Lucía Pineda, Jota Pe recordó que la Fiscalía ya está al frente del caso, algo que no sucedió con los mensajes que el activista de la izquierda está enviando en sus redes sociales.

Al menos 25 senadores denuncian al activista de izquierda Levy Rincón porque “calumnió, injurió e insultó a la primera dama”

“Aquí el señor Levy se va 10 kilómetros más adelante y no solamente le lanza el mismo insulto y la misma calumnia a la primera dama, sino que le agrega otros descalificativos”, expresó.

Hernández fue claro en una cosa: Rincón tiene que poner sobre la mesa pruebas que demuestren que son ciertos los señalamientos que está haciendo en contra de la esposa del jefe de Estado.

“Yo creo que es importante que la fiscal ponga atención a la denuncia que estamos haciendo y sentemos un precedente de hasta dónde llega la libertad de expresión en Colombia, porque se volvió un deporte calumniar, injuriar, violentar”, señaló.

Por último, el senador mencionó que el de Rincón no es el único caso que hay de este tipo, por lo que irán detrás de todos aquellos que cometan estas conductas.