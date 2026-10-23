Jota Pe Hernández dijo saber algo del influenciador Levy Rincón: “Hay mucha gente, lo sé”

25 senadores denunciaron en las últimas horas ante la Fiscalía General de la Nación al activista de izquierda, Levy Rincón, porque “calumnió, injurió e insultó a la primera dama”.

“25 senadores denunciamos a Levy Rincón ante la Fiscalía. Este sujeto calumnió, injurió e insultó a la primera dama (representante de todas las mujeres en Colombia). La violencia contra la mujer tiene sus consecuencias, nosotros hicimos la ley, llegó la hora de cumplirla”, dijo el senador Hernández a través de X.

Jota Pe Hernández le advierte en vivo a Levy Rincón lo que le puede pasar por insultar a la primera dama: “No es cualquiera”

Ahora, en El Debate de SEMANA, el senador Hernández dijo saber que Rincón, supuestamente, trabaja de la mano de otras personas para atacar a la primera dama, Ana Lucía Pineda.

“Hay mucha gente, lo sé, incluso influenciada por este tipo que también llama ladrona a la primera dama, que también calumnia. Pero esa gente cuando vea que su influenciador fue castigado, que es un delito lo que están cometiendo, entonces yo creo que ahí las cosas van a empezar a cambiar. Pero si nada pasa con los que están arriba, que son súper virales, que cometen estos delitos. Pues claro, los de abajo van a entender que pueden hacerlo también. Entonces no va a haber respeto, cuidado de la honra del buen nombre de ninguno aquí en Colombia”, aseguró el congresista en El Debate.

En tal sentido, el senador Hernández advirtió que otros activistas de izquierda están en la mira para ser denunciados ante la Fiscalía.

“Claro, hay muchos. Hay muchos que también tienen que ser denunciados y tienen que ser indagados e investigados por la Fiscalía”, destacó.

El congresista también aseveró en El Debate de SEMANA que la denuncia de los 25 senadores contra Rincón, lo que deja es un precedente en el país.

“Es importante que existan precedentes. Mire, yo pongo el ejemplo de una influencer, como Levy Rincón, muy conocida en Colombia, que es la señora Danid Daneidy Barrera, más conocida como Epa. Ella salió y cometió unos actos de vandalismo. Ella rompió las estaciones de TransMilenio y ella hoy está pagando cinco años de prisión. Yo creo que eso fue un precedente importante, porque por más de que pagara los daños económicamente... Hoy, quien quiera coger un martillo, como lo hizo ella, para ir a dañar una estación de TransMilenio, sabe que puede terminar en la cárcel”, recordó Hernández en El Debate de SEMANA.