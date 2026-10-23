Advierten que a más exfuncionarios del Gobierno Petro les podrían quitar la visa y otros terminarían en la Lista Clinton

El Gobierno de Donald Trump sigue quitándole la visa a exfuncionarios del gobierno del expresidente Petro.

Recientemente, el Departamento de Estado de Estados Unidos quitó la visa a siete colombianos, varios de estos vinculados al sonado caso de corrupción de la la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

“Bienvenidos a la Patria Milagro”: De La Espriella a Ricardo Roa, Yahir Acuña y Manzur luego de que EE. UU. canceló sus visas

En El Debate de SEMANA, el abogado Julián Quintana, exdirector del CTI, advirtió que a más exfuncionarios del gobierno Petro les podrían estar cancelando las visas estadounidenses y otros podrían hasta terminar en la Lista Clinton.

“Así que seguramente, no es la primera vez, no será la segunda vez, y veremos de pronto gente involucrada en el tema de visas y por qué no en la Lista Clinton también”, dijo puntualmente Quintana en El Debate.

El jurista Quintana también recalcó que, sin duda alguna, el que estén salpicados en algunos escándalos de corrupción, ello le está pasando factura a algunos exfuncionarios del petrismo.

“Sin duda alguna las consecuencias de esos procesos le dieron razones a los Estados Unidos para optar por este tipo de medidas. Es decir, no podemos decir que no hay ninguna conexidad. Claro, no es una coincidencia que a congresistas, o por ejemplo al señor Roa, pues le hayan quitado la visa porque sí. Así no funciona los Estados Unidos. Hay un proceso interno, hay una recopilación de evidencias y adoptan decisiones desde el ámbito administrativo. ¿Qué significa ello? Que hay una política de prevención y no olvidemos que hace poco nuestro Gobierno hizo también el acuerdo del Escudo de las Américas y uno de los ítems fundamentales es la prevención", agregó en El Debate, el abogado Quintana.

Vale destacar que a través de un comunicado, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó este jueves, 22 de octubre, que canceló las visas de Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol; Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo; Wadith Manzur, además de otras cuatro figuras políticas.

La lista también incluyó a Karen Astrith Manrique Olarte, representante electa; los exsenadores Julio Elías Chagüí Flórez y Liliana Esther Bitar Castilla; y José Ignacio Mesa Betancur, excongresista y exalcalde de Envigado.

“Hoy, el Departamento de Estado amplía su campaña contra la corrupción y el narcotráfico en nuestra región. Estas acciones dan continuidad a los compromisos asumidos por nuestros socios en la Cumbre de Doral en marzo y en la declaración de los líderes de Escudo de las Américas del 22 de septiembre”, se indicó en el comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos.