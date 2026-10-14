Abelardo De La Espriella firmó la extradición número 131 y lanzó advertencia: “Se les acabó la fiesta”

El Gobierno nacional avanza en la cooperación internacional contra el crimen organizado y otro tipo de estructuras criminales. En ese sentido, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, realizó un nuevo balance sobre la firma de solicitudes de extradición.

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De La Espriella firmó la extradición número 131 de su administración y dejó un mensaje a las organizaciones criminales: “¡Se acabó la guachafita y Colombia dejó de ser refugio para los bandidos!”.

“Durante demasiado tiempo, criminales nacionales y extranjeros creyeron que podían hacer de nuestro país su escondite, actuar con impunidad y burlarse de la justicia”, aseguró el presidente.

El presidente Abelardo De La Espriella firmó la solicitud de extradición número 131 de su Gobierno: “Todas estaban congeladas, todas estaban paradas, no pasaba nada”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/R5ydUnOfjC — Revista Semana (@RevistaSemana) October 14, 2026

También indicó: “¡Pues se les acabó la fiesta! En apenas 67 días de gobierno he destrabado y firmado 131 procesos de extradición. ¡142 procesos para demostrar que aquí la ley se respeta y que el que la hace, la paga!”.

“La extradición es una herramienta fundamental de cooperación internacional y bajo mi mandato la estamos utilizando con toda la contundencia de la ley. ¡No voy a ceder ni un milímetro frente al crimen organizado!”, concluyó el jefe de Estado.

Entretanto, en las últimas horas, el presidente entregó detalles de otro operativo contra estructuras criminales.

“En Monteloro, Tuluá (Valle del Cauca), tropas del Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea, dieron de baja a un narcoterrorista del Frente 57, Yair Bermúdez, de las disidencias de las Farc”, expresó.

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Finalmente manifestó: “En la operación fueron incautados dos fusiles, dos proveedores metálicos y 324 cartuchos de diferentes calibres. No habrá tregua para estos miserables asesinos”.