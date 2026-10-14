Abelardo De La Espriella ordenó el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas con Israel: “Vínculo estratégico”

En una ceremonia de recepción convocada por las autoridades de Israel, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, envió un mensaje por la inauguración de la embajada de Colombia en Jerusalén.

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En el discurso, el mandatario colombiano confirmó que ordenó el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas con Israel y expresó que los vínculos binacionales son esenciales para el crecimiento y el desarrollo del país.

“Creado empresas, generado empleo y realizado aportes extraordinarios a nuestra academia, a la medicina, a la cultura, a la ciencia y a las artes en Colombia. Son parte fundamental de nuestra patria y su contribución merece todo nuestro reconocimiento y gratitud. La relación entre Colombia e Israel atravesó momentos difíciles durante los últimos años”, indicó el jefe de Estado.

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que ordenó el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas con Israel y destacó la inauguración de la Embajada de Colombia en Jerusalén: “Vínculo estratégico”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/5nz79RwlE6 — Revista Semana (@RevistaSemana) October 14, 2026

Y agregó en el mensaje: “Por eso, desde el inicio de mi gobierno, incluso desde la campaña que me llevó a la presidencia, tomé la decisión de restablecer plenamente las relaciones diplomáticas con Israel y reconstruir un vínculo que considero fundamental y estratégico para los intereses de las dos naciones. La apertura de nuestra embajada en Jerusalén confirma esa decisión”.

“No estamos hablando simplemente de una sede diplomática; estamos abriendo una nueva puerta para que Colombia e Israel estén muy cerca, para que nuestros empresarios encuentren oportunidades, para que nuestras universidades desarrollen proyectos conjuntos”, agregó De La Espriella.

También señaló durante su intervención sobre la inauguración de la embajada de Colombia en Jerusalén: “Para que la cooperación entre ambos países se traduzca en resultados concretos para nuestros pueblos, deseo que la Embajada de Colombia en Jerusalén y la Embajada de Israel en Bogotá sean verdaderos puentes entre nuestros países”.

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“Puentes para el comercio, para la ciencia, para la innovación, para la seguridad, para la cultura y sobre todo para la amistad entre nuestros pueblos. Desde Colombia acompaño con especial satisfacción este acto y celebro que nuestra bandera tenga hoy una nueva casa desde la cual representar los intereses de la patria. Que esta apertura marque el comienzo de una nueva y fructífera etapa entre Colombia e Israel”, concluyó el presidente De La Espriella.