Presidencia publicó orden que dio Abelardo De La Espriella a pocas horas de las manifestaciones: el mensaje no pasó desapercibido

En medio de la expectativa que hay en varios sectores del país por las marchas que convocaron opositores al Gobierno nacional este miércoles, 14 de octubre, se conoció una publicación de la Presidencia de la República antes de las manifestaciones, que llamó la atención en las redes sociales.
La hizo la Casa de Nariño en su cuenta oficial de Instagram; en esa plataforma digital dio a conocer detalles de una orden que dio el jefe de Estado, precisamente por las marchas.
“El presidente Abelardo De La Espriella ordenó a las autoridades locales y a los organizadores coordinar medidas de movilidad y protección ciudadana para el 14 de octubre”, expresa la historia que publicó la Presidencia de la República.
Además, el mandatario colombiano instaló un puesto de mando unificado en la Casa de Nariño, con el objetivo de monitorear las manifestaciones que se desarrollen en las principales regiones del país.
Sumado a ello, en su cuenta personal de X, el mandatario colombiano afirmó frente a uno de los sindicatos: “Agradezco al Sindicato Nacional de Trabajadores y Procuradores Judiciales (Sintraprojudiciales) por su pronunciamiento firme y valiente en defensa de la institucionalidad, el orden y el derecho de los colombianos a trabajar”.
Agradezco al Sindicato Nacional de Trabajadores y Procuradores Judiciales (SINTRAPROJUDICIALES) por su pronunciamiento firme y valiente en defensa de la institucionalidad, el orden y el derecho de los colombianos a trabajar.— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 14, 2026
Colombia no puede seguir siendo rehén de quienes… pic.twitter.com/XT8BXF0v16
“Colombia no puede seguir siendo rehén de quienes pretenden paralizarla. La protesta pacífica es un derecho, pero jamás puede convertirse en excusa para bloquear el país, afectar a millones de ciudadanos o impedir el funcionamiento de los servicios públicos. ¡A Colombia la sacamos adelante trabajando, no paralizándola!”, insistió el jefe de Estado.
Cabe reseñar que el martes de esta semana, el mandatario colombiano firmó el decreto que regula la protesta social en Colombia; la Fuerza Pública actuará al encontrar escenarios de violencia, bloqueos, entre otras circunstancias que amenacen a los ciudadanos.
Algunos puntos de la medida son:
- El diálogo, la mediación y las medidas de protección continuarán aplicándose respecto de quienes se manifiestan pacíficamente en el mismo lugar, quienes conservan íntegramente las garantías previstas en el Decreto 003 de 2021 y sus modificaciones.
- La aplicación del presente artículo requiere verificación documentada por el Puesto de Mando Unificado, la cual se comunicará al Ministerio Público de manera inmediata.